Türelmet kér a szurkolóktól Ancelotti

A 19 éves támadóért a liverpooli klub nyáron 27,5 millió eurót fizetett a Juventusnak, a csodatininek kikiáltott csatár azonban egyelőre még egyetlen gólt sem szerzett a Premier League-ben.

Hasonló volt a helyzet Hirving Lozanóval, amikor a Napolinál dolgoztam, ráadásul ő három évvel idősebb is, mint Kean. Ő egy hatalmas tehetség, de még minden nagyon új számára.

– nyilatkozta a tapasztalt mester.

“I tried to sign him before he signed for Everton.

“He is a fantastic player, we have to remember he is only 19. We have to wait and work with him. He has top quality.”

