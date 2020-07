Új sportcsatornán nézhetjük az NFL meccseit

Az idei szezontól az ARENA4 nevű új sportcsatornán lesznek láthatóak a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) mérkőzései.

A csatornát üzemeltető Network4 hétfői közleménye szerint a 2020-as NFL-szezon alatt az ARENA4

az alapszakaszból fordulónként öt mérkőzést közvetít élőben, és a rájátszás összes találkozóját, valamint a Super Bowlt is élőben sugározza.

Ezen felül a Network4 az idény folyamán hetente jelentkező stúdióműsort is készít, amelyben az NFL aktuális eseményeiről számolnak be. A cég azt is jelezte, hogy az ősszel induló online platformján, az ARENA4+-on további kiegészítő szolgáltatásokat kínál majd a sportág rajongóinak.

„Az ARENA4 a sport új arcát képviseli Magyarországon.

Az NFL, a MotoGP, az IndyCar, az NHL, a skót Premier League, az angol másodosztályú bajnokság, a Championship és a francia férfi kézilabda-bajnokság közvetítési jogának megszerzése

átfogó és színvonalas sportportfóliót biztosít a piacon, és tekintélyes választási lehetőséget kínál a nézőknek” – kommentálta az NFL-lel kötött szerződést Nick Doff, a Network4 üzletfejlesztési igazgatója.

A közlemény szerint az NFL népszerűsége gyorsan nő Magyarországon. A Nielsen Közönségmérés adatai alapján az élő mérkőzések nézettsége ma már eléri a négy legnagyobb európai futballbajnokság meccseinek nézettségét. A legutóbbi nagydöntőt, a Super Bowlt a 18-59 év között férfi célközönség 23 százaléka követte élőben.

Az NFL-t 2004 óta a Sport Tv közvetítette Magyarországon.

Forrás: MTI