Újságírók hada fogadta a visszatérő Ronaldinhót

A páros – amely közel fél évet töltött börtönben, illetve házi őrizetben Asunciónban – Rio de Janeiro nemzetközi repülőterére érkezett egy magángéppel, erről a helyi televízió is beszámolt.

A testvérpárt március elején vették őrizetbe a paraguayi fővárosban, miután hamis útlevéllel érkeztek a közép-amerikai országba. Tettükért előbb letartóztatták és börtönbe zárták őket, majd április elején 1,6 millió dollár óvadék fejében házi őrizetbe kerültek át és egy asuncióni luxushotelben helyezték el őket.

Ronaldinho and his brother have been released from prison after a judge formally accepted a plea deal the defence team agreed upon earlier this month: https://t.co/PY0o8Zn1JF pic.twitter.com/JyhaD9HJ1M

