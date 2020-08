Ünnep Münchenben, káröröm Marseille-ben, balhé Párizsban

Párizsban fogadták a leghevesebben a Bajnokok Ligája döntőjének eredményét. A Bayern győzelme, a Paris Saint-Germain veresége miatt több ezren dühödten randalíroztak az utcákon. Nemcsak Münchenben, hanem a Marseille-ben is ünnepelték a Bayern sikerét, illetve a PSG kudarcát.

A több ezer drukker többsége maszkban vagy arcát klubsállal eltakarva éltette kedvenceit a belvárosban, de akadt, aki autójában ülve, dudálva fejezte ki örömét.

A rendőrség tájékoztatása szerint ugyan az ünneplők nem minden esetben tartották be a távolságtartási szabályokat, de viszonylag nyugodt mederben zajlott a bajor csapat éltetése. Egy átlagos vasárnap estéhez képest 150 fővel több rendfenntartó volt szolgálatban – írja a Magyar Nemzet.

Elnöki gratuláció Bajorország miniszterelnöke, Markus Söder – aki egyébként Nürnbergben született, és a helyi klub nagy szurkolója – röviddel a finálé lefújása után a Twitteren gratulált a Bayern Münchennek: „A BL megnyerése megkoronázta a nagyszerű szezont!” – írta, és mellékelt egy fotót is, amelyen egy többek által dedikált Bayern-mezt tart a kezében.

A járvány miatt nincs tervben, hogy Münchenben nagy tömeg előtt, nyilvános megünnepeljék a Bayernt.

Összetűzések Párizsban

Párizsban a csalódott szurkolók egyes csoportjai összecsaptak egymással, illetve a rendőrséggel.

Mintegy ötezer néző követte a mérkőzést a Parc des Prince-ben, miközben a stadionon kívül végig a találkozó során összetűzések voltak, a rendfenntartók könnygázt is bevetettek a petárdázó és tűzijátékozó szurkolók megfékezésére.

A stadion környékén a csalódott drukkerek egy csoportja annak a kerítésnek esett neki, amellyel körülvették a Saint-Cloud kapunál lévő, felújítás alatt álló szökőkutat.

A feszültség a vereség ténye után tovább nőtt, a találkozó után a Champs-Élysées-n is folytatódott a rendbontás, ahol autókat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be és üzletekben garázdálkodtak vandálok, az összetűzések még éjjel egy órakor is tartottak.

Gérald Darmanin belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az erőszakos cselekményeket. Éjszakai jelentés szerint 22 személyt állított elő a rendőrség.

Káröröm Marseille-ben

Marseille-ben viszont jól ismerik az ősi mondást, miszerint a legszebb öröm a káröröm.

„Ünnepnap, vesztettek” – fogalmazta meg tömören sokak véleményét az egyik Olympique-szurkoló.