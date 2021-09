Nem ma történt, amikor a nemzetközi sportcsatornáknak köszönhetően egyszer leragadtam a tévé képernyője előtt egy olyan sportág közvetítésén, amelyet eladdig soha nem láttam. Még a nevét is – darts – ízlelgetnem kellett. A szabályok viszont első látásra egyszerűnek tűntek. Sőt, maga a játék is. Dobjál minél több tripla értékűt. Lehetőleg húszast. Majd a végén egy dupla értékű dobással fogyaszd nullára az 501-et, és már ki is szálltál. A könnyűnek tartott „hajigálást”, illetve az ebből fakadó megállapításomat, miszerint ez nekem is menne, akkor kellett revideálnom, amikor magam is – csak úgy próbaképp – a szizáltábla elé léptem.

Mert azok a nyavalyás, apró lándzsák sehogy sem akartak engedelmeskedni a kezemnek. Emlékszem, eleinte az is örömet okozott, ha eltaláltam az érvényes játékfelületet… Mivel lelkesedésem a kudarcok dacára sem lohadt, így beszereztem otthonra is egy táblát meg néhány színes „farktollú” nyilat. A hazai gyakorlással akkor kellett felhagynom, amikor párom észrevette a tapétán esett sérülések nyomait, és ezt – enyhén fogalmazva – szóvá tette. Így hát maradtak a tévéközvetítések.

Ahogy telt-múlt az idő, egyre jobban megismertem a darts legnagyobbjait. Köztük a tizenhatszoros világbajnokot, a dartstörténelem legsikeresebb játékosát, Phil Taylort, az „Erőt” („The Power” volt ugyanis a beceneve). Ekkor tudtam meg, hogy ennek a játéknak két világszervezete is van, és Taylor azon kevés játékosok egyike, akik mind a két szervezetnél világbajnoki címet szereztek. Évekig szoríthattam érte, sőt néhány világbajnoki elsőségét még nyomon is követhettem – igaz, csak a fotelből.

De évekig azért is drukkoltam, hogy egyszer kis hazánkba is megérkezzen a darts a maga világklasszisaival. És most ez is megtörténik. Ma a Papp László Budapest Sportarénában megkezdődik a 2021 Hungarian Darts Trophy, amely a PDC világszervezet történetének első hivatalos viadala lesz nálunk. A rangját mi sem bizonyítja jobban, minthogy

itt lesz a PDC Pro Tour ranglistájának első 16 helyezettje:

Joe Cullen, Jose de Sousa, Peter Wright, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Michael Smith, Jonny Clayton, James Wade, Devon Petersen, Krzysztof Ratajski, Dirk van Duijvenbode, Damon Heta, Danny Noppert, Brendan Dolan, Mensur Suljovic és Nathan Aspinall. (Ami szintén örömteli, hogy a házigazda jogán négy magyar is indulhat: Strbik Péter, Jagicza Gábor, Végső János és Rucska József.)

A darts tényleg megérkezett hozzánk.