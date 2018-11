Lassú, túlsúlyos, körülményes, darabos. Úgy fordul, mint egy csuklós busz, és úgy fut, hogy nem emeli a térdeit. Technikás, gólérzékeny, lát a pályán. A fejjátéka átlagon felüli, a küzdőszelleme legendás, és valahogy mindig ott van, ahol egy csatárnak lennie kell.

Évek óta hallgatom a fenti, homlokegyenest eltérő minősítgetéseket, ha Böde Dániel kerül szóba egy futballszerető társaságban. Ami tény, a Ferencváros játékosa a hétvégi bajnokin háromszor, a hétközi kupameccsen egyszer talált be, így most egy kicsit elhalkultak a kritikusai.

Az is tény, hogy Böde a DVTK elleni triplájával már 86 NB I-es gólnál jár a Fradiban, minden tétmérkőzést figyelembe véve pedig 110 alkalommal talált be. Ezzel, akármilyen furcsa is sokaknak megemészteni, az erőcsatár lassan helyet követel magának a klub legendái között.

Jól emlékszem a paksi éveire, ahol igazán feltűnt kiszámíthatatlan cseleivel, átlagon felüli rúgótechnikájával és hatékony fejjátékával. Méltán került a legnépszerűbb magyar klub látóterébe, ahol nyilván azt a tervet fontolgatták 2012-es szerződtetésekor, hogy jól kiszálkásítják, felgyorsítják, és hosszú időre megoldódik a csatárposzt kérdése. Na most ebből az jött össze, hogy – hosszú időre megoldódott a csatárposzt kérdése.

Tudniillik

Böde ilyen alkat, a tankszerű csatár megtestesítője, ha leszerződtetik a világ legjobb erőnléti edzőit és gasztroszakértőit, akkor sem lesz belőle könnyű léptű villámszélső.

Évek óta nézem, hogy ha új edző érkezik a csapathoz, vagy éppen egy új idény kezdődik reményteli, szép tervekkel, akkor Böde a kispadra kerül. Gondolom ránézésre reménytelennek tűnik, nem illik bele az új koncepcióba. Aztán amikor baj van, mert az éppen aktuális, friss sztárigazolás lába besül, akkor jön Böde, és megoldja. Tessenek csak emlékezni, volt erre példa Moniz és Doll esetében, de Rebrovnál már meg sem lepődtem rajta.

Böde most is a padon ücsörgött, csak az utóbbi meccseken kapott bizalmat, mindössze négyszer volt kezdő a bajnokikon, de így is négy gólnál tart. Még úgy is, hogy talán sosem kapott még olyan erős konkurenciát, mint amilyen Davide Lanzafame. (Kivéve, ha a hadrend megengedi, hogy egyszerre a pályán legyenek.)

Hogy mi a titka Bödének? Az NSO oldalán van egy rövid videó arról, hogy a sárvári kupameccs után ő volt az, akit alig akartak elengedni a helybeli rajongók. Ők tudják, miért, de vélhetően nem receptet cserélgettek vele.