„Ez egy rémálom! Jelenleg csak arra vágyom, hogy visszakapjam a szabadságomat. Utálatosan bánnak velünk, de ez nem mentség a vereségemre. Nem az amerikai szövetség hibája, hogy négy mérkőzéslabdát sem tudtam értékesíteni. Harminc negatív teszt ellenére is fogolyként és bűnözőként bánnak velünk. Szörnyűek a körülmények. Ha ezt előre tudom, soha nem tettem volna be a lábamat erre a tornára.”

Babos Tímea párostársa, a francia Kristina Mladenovic fakadt ki ennyire az amerikai nyílt teniszbajnokságon, megelégelve a szervezők szerinte túlzott szigorát.

Tudni kell, őt valóban nem négynaponta tesztelik, mint a többieket, hanem minden egyes napon, ugyanis személyesen is találkozott Benoit Paire-rel, az ugyancsak francia teniszezővel, aki elkapta a koronavírust, ráadásul Mladenovic kizárólag az edzések és a versenyek idejére hagyhatja el a szállodát.

Tényleg szörnyű lehet.

Hanga Ádám ugyanezt luxusbörtönnek nevezte a spanyol kosárlabda-bajnokság rájátszása idején, amikor a csapatokat hermetikusan elzárták a külvilágtól, ezt megerősítette Sallói Dániel, a Kansas City futballistája, amikor ott zajlottak a mérkőzések a floridai buborékban,

és a bezártság akkor is frusztráló egy idő után, ha a körülmények valóban a luxust kínálják.

Nem is olcsó, az NBA például a bajnoki döntő végéig tartja a buborékban a még talpon maradt csapatokat, ami nem kevesebb, mint 160 millió dollárjába kerül, aminek a súlyát jobban érezzük konvertálva: ez 48 milliárd forint.

Ez az ára a túlélésnek.

Ha ez a buborék valamiért szétpukkanna, a kosaras nem kosarazhatna, a teniszező nem teniszezhetne, elmennének a szponzorok, sportágak sora menne tönkre, különösen a nagy tömegeket vonzó látványsportok körében, sportolók ezrei veszítenék el a megélhetésüket, szurkolók és gyerekek maradnának a kedvenc időtöltésük, illetve a sportra ösztökélő példaképek nélkül, mire egyszer sikerül majd leszámolni a járvánnyal.

A sportolóknak valóban hihetetlenül szigorú protokollnak kell megfelelniük. Egyszer sem kellemes, ha valakinek egy pálcát nyomnak fel az orrán keresztül csaknem az agyáig, két-három naponta szörnyű lehet, és többen is állítják, lehetetlen megszokni. Ha pedig valaki elkapja a vírust, utána kevés a két negatív teszt, még komoly vizsgálatok is megelőzik a visszatérést. Ám ezt el kell viselniük, hogy azt tehessék, amihez a legjobban értenek, és azért is, hogy az élsport ne váljon teljesen a járvány áldozatává. Persze Mladenovicnak is megvan a maga igaza.

Ez tényleg egy rémálom.