Ezernyi kompromisszum, lemondás árán az európai labdarúgás csak eljutott odáig a 2019–20-as idényben, hogy a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is megrendezik a végjátékot. Ám ahelyett, hogy önfeledten élveznénk a meccseket, s lelkesen készülnénk a következő évadra, azt kell látnunk, hogy újra sötét felhők gyülekeznek a futball egén.

A Bajnokok Ligája előselejtezőjéről az elmúlt években jószerivel tudomást sem vettünk, idén viszont esemény lett belőle. Az UEFA kedden csupán néhány órával a kezdés előtt fújta le az északír Linfield és a koszovói Drita „döntőjét”, mert utóbbi csapat újabb játékosának lett pozitív a koronavírustesztje.

A meccset semleges helyszínen, éppen az UEFA székhelyén, Nyonban játszották volna le, s a Svájcban érvényes szabályok szerint ha egy csapatban másodszor regisztrálnak pozitív esetet, akkor a hatóságok az egész együttest két hétre karanténba zárják. Az UEFA eufemisztikusan a mérkőzés elhalasztásáról tájékoztatott, de ugyan mikor pótolhatnák a meccset? Jövő héten már a selejtező első, két hét múlva a második fordulójára kerül sor, a Drita legjobb esetben utóbbi időpontjában léphet pályára, de a győztesnek addigra már rég túl kellene lennie az első körön (amelyben amúgy a lengyel Legia Warszawa lenne az ellenfél). Az UEFA aligha dönthet másként, mint hogy a Linfieldet nevezi meg továbbjutóként, különben dől a dominó.

Kedden egy másik sztori borzolta a kedélyeket. Boli Bolingoli-Mbombo, a Celtic belga futballistája a múlt héten átruccant a piros kategóriába sorolt Spanyolországba lazítani. Titokban persze, mert különben két hétre karanténba kellett volna vonulnia. A balhátvéd vasárnap játszott is a csapatában a Kilmarnock elleni bajnokin (1–1). Az eset kitudódott, s mert néhány nappal korábban az Aberdeen két játékosa hasonlóan járt, áll a bál Skóciában, kormányzati szintű ügy kerekedett a két szabályszegésből.

A Celtic és az Aberdeen megúszta annyival, hogy elhalasztották két bajnokijukat. Eddig rendben. No, de mi lesz az európai poronddal? A Celticnek a jövő héten a Reykjavíkkal kellene meccselnie a BL-selejtező első fordulójában. Ott játszhat? Az izlandiak teljes joggal várhatnának el szankciót a skótok ellen, annál is inkább, mert a szigetországban jelenleg lényegében nincs is fertőzés. Egy futballmeccs miatt tennék ezt kockára? Arról már nem is szólva, hogy az eset bennünket is érinthet, hiszen a második körben akár Celtic–FTC-mérkőzés is következhetne. Most szeressük vagy sem Bolit?