Futballbajnokságunk rajtja előtt szurkolói körökben leginkább szánakozó, olykor kaján megjegyzéseket hallhattunk arra nézve, hogy mire jut majd az élvonalban a frissen felkerült Budafok. Vitatémát szolgáltatott az, hogy szerez-e annyi pontot, mint a legutóbbi tök utolsó Kaposvár, ám ezen most már nyilvánvalóan átlendülhetünk. A somogyiak a 33 mérkőzésükön 14 pontot kapartak össze. Az idei bajnokságban legutóbb a 7. forduló meccseit játszották, és a Budafoknak azután, hogy otthon 2–1-re legyűrte a Diósgyőrt, már tíz pontja van. Három győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlege, mert csak hatszor lépett pályára ebben az idényben. A Ferencváros elleni hazai találkozóját elhalasztották, ezen persze nem neki áll a zászló; a tíz pont azonban tíz pont, ezt már nem lehet elvenni tőle.

S a lesajnált újonc egy meccsel kevesebbet játszva is a negyedik a tabellán, csak rosszabb gólkülönbsége miatt nincs az első háromban.

Az a Budafok amelyet 1912-ben még Világosság Football Club néven alapítottak, és korábban csak egyszer járt a legmagasabb osztályban, az 1945/46-os bajnokságban. Akkor is azért, mert a világháború után az erőviszonyok tisztázása végett összevonták az első és a másodosztály 28 csapatát. Két tizennégyes csoportból az első öt került a legjobb tízbe, a 6–10. helyezettek a második tízbe, a 11–14. helyen végzett csapatok a másodosztályba kerültek. A Budafok egyből visszazuhant ide.

Tavasszal a koronavírus-járvány miatt félbeszakított bajnokságban az MTK mögött végezve önerőből vívta ki a feljutást, hét ponttal előzte meg a harmadik Vasast, amikor sokan állították, hogy a Budafok nem is akar feljutni az NB I.-be. Ám itt van, és nem egy színtelen, szagtalan csapatot kaptunk. A főváros peremszéli XXII. kerületében olyan közösség formálódott a csapattal, a vezetéssel, a szurkolókkal és az önkormányzattal, amire egyes vidéki kisvárosokban láthatunk példákat. No persze Budafoknak éppen ez a szlogenje: kisváros a nagyvárosban. Az eredményekhez persze elengedhetetlen egy tőkeerős tulajdonos, jelen esetben a Melbourne-ben született ausztrál–magyar állampolgárságú üzletember, Bélteky Róbert szerepvállalása. A projekt működik, a BMTE kicsinosított, Promontor utcai, kicsike, 2000 fős befogadóképességű stadionjában rendre megtelnek a lelátók, s a szurkolók manapság stílszerűen klubcímerrel ellátott maszkot viselnek – a marketingre is figyelnek.