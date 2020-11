Ki tagadhatná, hogy tényleg a csapatszellem vitte el odáig a magyar labdarúgó-válogatottat, ahova most elért? Beverekedte magát az Európa-bajnokság mezőnyébe, majd mindenkit – beleértve a stábot és a játékosokat is – alaposan meglepve olyat is megtett, amit eszébe sem jutott maga elé kitűzni célként: felkerült a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába. És mivel az ősszel többségében ugyanazok játszották a kulcsszerepeket, mint előzőleg, valóban a csapatszellemben lehet keresni a szenzációs szereplés titkát.

Szerintem viszont nem ártana a szó mellé odabiggyeszteni az is szócskát. A csapatszellem ugyanis olyan alap, amely nélkül Lionel Messi és Cristiano Ronaldo sem tudna páratlanul eredményes lenni, azaz a mi esetünkben is többről van szó. Például egy olyan kapitányról, aki néhány kivételtől eltekintve ugyanazzal főzve tálalt összehasonlíthatatlanul finomabb étket, mint egy éve, amikor a csúfos wales-i vereséggel befejeztük az Eb-selejtezőket.

Maga Marco Rossi is roppant szerényen fogalmaz a saját szerepéről, nekünk viszont tudnunk kell, hogy nélküle ez nem sikerült volna.

Ráadásul nem személyfüggő rendszert és közeget sikerült kialakítania, hiszen a csapat úgy sem zavarodott össze, hogy ő nem ülhetett a kispadon, nem hasznosíthatta a személyes kisugárzását.

Az is szócska szükséges az egyéniségek fontosságának a kiemeléséhez is. Szoboszlai Dominik az idén fejlődött annyit ugrásszerűen, hogy kinőtte az osztrák bajnokságot, és egyértelmű kulcsemberré vált a válogatottban is. Ha a csapatnak nem megy igazán, ha ő sem villog, akkor is mindenki bízhat benne, mert lesz majd egy szabadrúgás, lesz majd egy kicsikart lehetőség, amelyet ő majd megold, és megnyerheti vele a meccset. Az ilyen csapatsportolók felfelé húzzák magukkal a közepeseket, a jó futballista mellett a gyengébb is kiemelkedő teljesítményre képes, mert a más iránti bizalom az önbizalmat is növeli. Emellett beért Szalai Attila, Sallai Roland is, Szalai Ádám tekintélye akkor is rendkívüli módon hat, ha éppen a játékával nem képes a legszebb napjait idézni.

Végre újra vannak olyan játékosaink, akik a mentalitásukkal és a felkészültségükkel képesek húzni magukkal a többieket is, ráadásul ők zömmel fiatalok, még ennél is jobbak lehetnek. A lényeg az, hogy persze, roppant fontos, hogy alakult egy csapat, ám a jövő szempontjából ennél is biztatóbb, hogy úgy néz ki, futballistáink is vannak, és lesznek is.