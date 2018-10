Ha ez a város a svájci Alpokban lenne, vagy az osztrák hegyekben húzódna meg, a világ legszebb helyei között tartanánk számon. De nem ott van. A szoci építészet remekműveivel és az erőművel (elsősorban azzal a nagy, csúnya kéménnyel) nem éppen csodaszép az „arca”, ugyanakkor a dombos vidék és a zöldellő erdők kellő kontrasztot adnak, felruházzák, kicicomázzák, elterelik a figyelmet a hibákról – így aztán el tudjuk fogadni, hogy az ott élők számára Komló a világ közepe.

Egyébként van is mire büszkének lenniük. Itt bukkant elő Magyarország első dinoszauruszlelete, a Komlosaurus carbonis, amely a városról és az itt bányászott kőszénről kapta a nevét, valamint itt forgatták 1961-ben Az ígéret földje című magyar filmet. (Talán érdemes lenne most egy újabbat forgatni, hogy mi is lett belőle.) További érdekesség, hogy a belvárosban elhelyezkedő hőerőmű minden nap négy alkalommal hangjelet ad (a helyiek fújásnak hívják): 6, 14 és 22 órakor, vagyis a bánya hajdani műszakváltása idején, valamint délben.

Egyvalamiről híres még a bányászváros, a férfikézilabda­csapatáról. Nem túlzás, rajonganak érte a helyiek. Joggal. Nagyon sok sikert köszönhetnek a srácoknak, akikkel ünnepelhettek együtt feljutást a második vonalból az NB I-be, voltak Magyar Kupa-bronzérmesek, a legutóbbi szezonban pedig történetük második legjobb bajnoki szereplését produkálták azzal, hogy ötödikek lettek, nem mellesleg megnyerték a Ligakupát.

Ennek köszönhetően most pénteken olyan nap következik, amilyen Veszprémben vagy Szegeden tizenkettő egy tucat lenne, itt viszont örömünnep: a nemzetközi porondon, az EHF Kupában játszanak a kék-fehérek.

Ilyesmi itt nem mindennap fordul elő, nem csoda, hogy a szurkolók az utóbbi napokban (hetekben) már másról sem beszélnek, mint az Olympiakosz elleni meccsről. A Sport1 élőben közvetíti, vagyis ország-világ láthatja majd, milyen varázslatos hangulatra képes a komlói tábor, amely nagyon ki akar tenni magáért: tagjai egyedi, hatalmas koreográfián dolgoznak. Korábban láttunk már itt élő kakast a pályán futkosni, egyszer egy felfújt, életnagyságú guminő is felbukkant a lelátón, szóval ötletességben eddig sem volt hiány – kíváncsian várjuk, mivel rukkolnak elő péntek este.

Ország gyöngye, aranya, legszebb megye Baranya, kivéve Komló – tartja a rigmus elsősorban Pécsett. Nos, pénteken egyértelműen Komlóra fókuszál mindenki, aki szereti a sportot, a város lesz a megye ékköve. Bízunk benne, hogy a fiúk felejthetetlen élménnyel ajándékoznak meg bennünket. Hajrá, Bányász!