Örömteli, hogy a nemzetközi kézilabdakupák aktuális kiírásában tizenegy magyar együttes is szerephez jutott. Olyan csapatok is bemutatkozhattak a sportág európai színpadán, amelyek korábban ilyesmiről csak álmaikban reménykedtek. Arról nem is szólva, hogy már ezzel a tettükkel mekkora boldogságot szereztek szurkolóiknak.

Az EHF Kupa férfi mezőnyében ilyen volt a komlóiak fellépése. A rangos sporteseményre a drukkerek fantasztikus hangulatot varázsoltak a csarnokukba. Végül a bányászcsapat mindössze az idegenben szerzett kevesebb góljai miatt nem jutott tovább a második körből. A Füred és a Tatabánya ellenben könnyedén jutott a csoportkörbe. A Balaton-partiak azonban jócskán „belehúztak”, mert a kvartettjükben három olyan rivális várt rájuk, amelyek közül bármelyik a kieli négyes döntőre is pályázhatott. Ezzel szemben a Tatabánya magabiztosan jutott el a negyeddöntőig, ám, mint két esztendeje, ebben a „magasságban” a kék-fehérek is elvéreztek. Mi tagadás, ők is meglehetősen balszerencsés körülmények között…

Eközben a Bajnokok Ligájában a szegediek úgy meneteltek, mint az a bizonyos kisangyal, valamint a honi pontvadászatban és kupában is taroltak. Ezek után érthető, hogy a Tisza partján már mindenki elhitte, hogy Kölnben a helyük, a BL-döntőben. Aztán jött a szkopjeiek elleni kiadós pofon, majd egy drámai visszavágón a kiesés. Lehet, hogy túl korán futotta a legjobb formáját Carlos Pastor együttese? Mindenesetre

a szegedi átok tovább tart, a „mennyek kapuján” ismét nem tudtak belépni.

Ezzel szemben a veszprémiek egészen más utat jártak be. Botladoztak a bajnokságban, elbukták a Magyar Kupát, sőt, a BL-ben is összeszedtek négy vereséget. Mégis érzékelhető volt, folyamatosan fejlődik a bakonyi gárda David Davis keze alatt.

Végül befutott a BL-csoportjában a második helyre. Aztán lerendezte a Flensburgot, így ő képviselheti a magyar színeket a 18 ezres Lanxess Arénaban, a júniusi fináléban. Ám, értük még lesz időnk izgulni, szorítani… Nem így a hölgyekért, ahol az EHF Kupában szombaton a Siófok fennállása legnagyobb sikerét érheti el. Ha „csak” egy góllal legyőzi dán riválisát a Balaton partján, az kezében „landol” a trófea. Hasonló feladat vár a kupák kupájában, a BL-ben a győriekre, akik ötödik Bajnokok Ligája serlegükért hajtanak. Az aranycsatárért nekik is szombaton nyerniük kell norvég ellenfelükkel szemben, és akkor vasárnap akár revánsot is vehetnek az FTC-t kiverő Rosztov-Donon is…