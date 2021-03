Más ez a Formula–1, mint Bernie Ecclestone idejében volt, ezt a legutóbbi „békeidős” Magyar Nagydíjon is megtapasztaltuk két éve.

A Liberty Media a szórakoztatóiparban egészen más dimenzióba helyezte az autósport elitkategóriáját; hogy mást ne mondjunk, a Hungaroringen például kiállították a James Bond-filmek megannyi autóját, kezdve azzal az 1937-es Rolls-Royce Phantom III-mal, ami már az 1964-ben Sean Conneryvel forgatott Goldfingerben is matuzsálem volt, de nem hiányozhattak az Aston Martinok sem, amelyekkel már Daniel Craig üldözte az aktuális gonoszt (Casino Royale, A Quantum csendje, Spectre). Kígyózott a sor, mindenki közelről akarta látni ezeket az autócsodákat – jómagamat is lenyűgöztek.

Tavaly a koronavírus-járvány dacára, a márciusi rajt helyett júliusival, végül 17 futammal megrendezték a vb-t, 2021-ben pedig – ha minden jól alakul – rekord­számú, huszonhárom verseny lesz. A több futam több bevételt generál, idén Szaúd-Arábia is bekerült a körbe – valamit tudnak az amerikaiak, ezt el kell ismerni.

A Formula–1 mindenható uraként közel négy évtizeden át fungáló Ecclestone örökébe lépett nagy bajuszú ember, Chase Carey négy év után az ősszel leköszönt a Formula–1 elnöki és vezérigazgatói pozíciójáról, a médiamogul helyét pedig a Ferrari volt csapatfőnöke, Stefano Domenicali vette át, aki azért jóval több benzingőzt szagolt.

Ám az idei világbajnokság első futama rögtön meghozta az első balhét is. A Bahrei­ni Nagydíjon három körrel a vége előtt a frissebb gumikon érkező, gyorsabb Max Verstappen elhúzott Lewis Hamilton mellett, de közben a Red Bull a 4-es kanyar kijáratánál mind a négy kerekével elhagyta a pályát, és a szabálytalanság miatt a holland kénytelen volt visszaadni a Mercedes hétszeres világbajnokának a pozícióját. Ez rendben is van, az viszont már nem, hogy a verseny során ugyanebben a kanyarban Hamilton 29-szer (!) hagyhatta el büntetlenül a pályát, és nyert körönként két tized másodpercet. De ezzel a lehetőséggel egy ideig mások is éltek, amíg menet közben nem jött az ukáz, hogy ácsi!

A történtek után még a nyertes Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is a következetességet hiányolta, a Red Bulltól Christian Horner úgyszintén, miközben a jelenlegi versenyigazgató, Michael Masi szerint minden a legnagyobb rendben volt.

Hát, nagyon nem volt, és az is biztos, hogy Bernie Ecclestone még most, kilencven­évesen is szétcsapott volna ebben a katyvaszban. Mert azért a „szakmán” is rajta tartotta a szemét.h