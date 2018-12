Hát erre meg mit írjak? Jött az üzenet a mobilomra, hogy mit szólok hozzá, én pedig nem tudom, hogy mit szóljak. Mondhatni, akasztják a hóhért, hiszen mi, újságírók szoktunk jobb ötlet híján ilyeneket kérdezni edzőktől és játékosoktól, most pedig Jura nekem küldi ezt, hogy mit szólok hozzá.

Jura a hazájában neves, tekintélyes sportújságíró, jó barát, aki fölényes sajnálkozás helyett inkább egy közhellyel igyekszik táplálni a derűlátásomat. Végül ugyanis azt feleltem a kérdésére, nem örülök annak, hogy a labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőjében honfitársaival, a horvátokkal is játszanunk kell, mert ki az ördög örülne, ha a világbajnoki ezüstérmest sodorná a sors szeszélye az útjába, mire ő azt írta vissza, hogy a futballban minden megtörténhet.

Fogjuk rá, végül is valamiben tényleg muszáj bízni.

Őszintén nem irigylem most Marco Rossi szövetségi kapitányt vagy bárkit, akit a vasárnapi sorsolás után faggatunk, hogy mit szól hozzá, milyen továbbjutási esélyeket lát a horvátok mellett Walest, Szlovákiát és Azerbajdzsánt felsorakoztató csoportból. Nehéz, talán lehetetlen a nyilvánosság előtt meghaladni az olyan közhelyeket, mint hogy a lehető legjobban felkészítjük a csapatot, ha beérik a közös munka, akkor képesek lehetünk a bravúrra, és harcban állunk majd a második helyért – az elsőt mintha már ki is adtuk volna a horvátoknak –, és az azerie­ket sem szabad lebecsülni. Mindez magától értetődő egy olyan válogatott esetében, amely számára a közelmúltban Andorra és Luxemburg is rágós falatnak bizonyult.

Ezeknél többet most aligha lehet mondani,

a lényeg pedig úgyis az, ami a pályán zajlik majd,

arról viszont nem nagyon esik szó, mennyivel nagyobb a tét most, mint a korábbi selejtezők során volt. Csányi Sándor MLSZ-elnök szerint a magyar szurkolók már mindenféleképpen nyertesek, hiszen Budapest is otthont ad az Eb néhány meccsének, így a kontinens legjobbjai házhoz jönnek, csakhogy a magyar szurkoló a magyar válogatottnak akar szurkolni, és ha a csapat nem jut be a torna mezőnyébe, és más országok fiesztáját kell látnia a főváros utcáin, sokkal inkább érzi majd magát vesztesnek, mint nyertesnek. Ez 2020-ban lesz, éppen akkor, amikor az MLSZ elnökségének a mandátuma is lejár, amikor számot kell adnia az utóbbi öt évéről. Ám mondhatunk tízet is, hiszen akkor fogalmazta meg először, mit akar elérni 2020-ra, a vágyak koronája pedig az Eb-szereplés lett Budapesten.

Ha nem jön össze, még közhelyeset is nehéz lesz felelni a kérdésekre.