Mint egy falat kenyér, úgy kellett a Formula–1-nek az, hogy Pierre Gasly, az Alpha Tauri pilótája nyerje meg az Olasz Nagydíjat, mert lassan már teljes unalomba fulladt a szezon. Az előző hét futamból ötször Lewis Hamiltont intették le elsőként, egyszer csapattársát, Valtteri Bottast, és valami csoda folytán tudott beleköpni a Mercedes levesébe a 70. évforduló nagydíján Max Verstappen. Ott a mercedeseseknek meggyűlt a bajuk a felhólyagosodott abroncsaikkal, a Red Bull hollandjának pedig, aki megóvta a sajátjait, nyerő stratégiát fundált ki a csapata.

Alap esetben azonban nincs az az agytröszt, aki kibabrálna a német istállóval. Az általános koreográfia szerint Hamilton már az időmérőn bucira veri a mezőnyt, a futamon pedig rögtön a rajt után faképnél hagyja a többieket. A hatszoros világbajnok a nyolc időmérőből hatot megnyert – a másik kettőn Bottas mögött második volt –, és most Monzában 264,362 km/órás átlagsebességű kört futott, ilyenre még nem volt példa a Formula–1 históriájában. S tette mindezt éppen akkor, fityiszt mutatva a világnak, amikor már nem használhatta a „partimódot”, az időmérőkön eddig alkalmazott speciális motorüzemmód-beállítást, ami a Mercedes egyik nagy fegyvere volt.

Amikor vége lett az időmérőnek, Monzában egy nagy baki folytán nem azt írták ki a pálya kijelzőjére, hogy Hamilton pályafutása 94. pole pozícióját szerezte meg, hanem azt, hogy a 90. futamgyőzelmét – mert már ez a grafika is előre elkészült… S akik nagyon unják már a brit pilóta sikerszériáját, azok bizony felhorkantak.

Azzal persze a Formula–1 irányítói is tisztában vannak, hogy az egyoldalú versenyek nem tesznek jót az üzletnek, mert ha kevesebb nézőt vonzanak, a hirdetők is lemorzsolódnak, ám olyan szabályt mégsem hozhatnak, hogy Hamiltonnak ezentúl három keréken kell mennie.

Az ő szárnyalása mellé tehetjük a Ferrari idei katasztrofális teljesítményét, az F1 emblematikus istállójának vergődése is rosszul jön a száguldó cirkusznak. Most Monzában Charles Leclerc a 13., Sebastian Vettel a 17. helyről indulhatott, az Olasz Nagydíjon legutóbb 1984-ben esett meg, hogy egyik Ferrari sem volt ott a rajtrácson az első tízben. A futamon aztán előbb Vettel, majd Leclerc is kiesett.

Szóval az esélytelen Gasly váratlan futamgyőzelme most a legjobbkor jött. No persze ehhez az is kellett, hogy az élen álló Hamilton szabályszegésért kapjon egy a bokszutcában tíz másodperces megállásra kötelező (stop and go) büntetést; de ezzel ne is foglalkozzunk.