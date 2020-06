A járvány miatt jócskán elharapództak az online derbik, amelyek időtöltésnek, szórakozásnak jó kezdeményezésnek bizonyultak. De úgy gondolom, ezeken az „eseményeken” azért leginkább a résztvevők izgultak, semmint a nézők. A hosszú vészhelyzet ideje alatt jó néhány sportágban – ahol a körülmények, illetve a sportág jellege lehetővé tette – szerveztek már összecsapást. Ezeknek a virtuális viadaloknak jó részét a tévé képernyőjén élvezhették (?) végig a kiéhezett szurkolók. Közben pedig olykor akkora feneket kerítettek nekik, hogy az enyhén szólva is túlzás.

A bezártság heteiben például láthattuk, láthatjuk a darts nagyjainak online csatáját. Nekiveselkedtek az autóversenyzők. Sőt, joystickkal kezükben a labdarúgók is „megtalálták” egymást. Persze, akinek ez nem volt elég, az a múltidéző sportesemények regimentjei között válogathatott. Bevallom, ez utóbbi jóval közelebb állt a szívemhez, mivel többnyire a drámai vagy nagyon látványos mérkőzéseket vetítették újra. Ezek a közvetítések pedig azon túlmenően, hogy sokszor szívet melengetőek, a halványuló memória felfrissítését is segítették.

Bizonyára csak számítógépes program kérdése az is, hogy online bokszmeccset „készítsenek”, hiszen a különféle harcos játékprogramok már amúgy is adottak. De azért azt mindenki sejti, hogy egy virtuális pofon és, mondjuk, egy Lennox Lewis-féle igazi bomba között óriási a különbség. Ezt bizonyára Mike Tyson, Evander Holyfield vagy Vitalij Klicsko is megerősítené… Talán éppen ezért, ez az „árnyékboksz” el is maradt.

Ám, hogy újra éledezik a ring világa, bizonyítja, hogy az év vége felé Kínában megrendeznék a profi nehézsúlyú bokszvilágbajnok brit Tyson Fury és az általa detronizált világelső, amerikai Deontay Wilder újabb mérkőzését a WBC övéért.

Egy mondatban talán érdemes feleleveníteni a két óriás kora tavaszi csatáját, amikor a brit gyakorlatilag szétverte a regnáló bajnokot. A WBC övét azóta is Fury őrzi.

Az tény, hogy Fury meglehetősen „furi fiú”, de hogy bátortalan és kishitű lenne, az nehezen mondható el róla. A Wilder elleni harmadik meccsét még csak tervezgetik, de ő már most arra spekulál, hogy mind a négy nagy világszervezet – WBA, WBC, IBF, IBO – övét begyűjtse. Ehhez azonban Wilderen, majd a szintén brit, jelenleg „háromöves”, Anthony Joshuán át vezet az út. Igaz, ezzel a hőstettel Lennox Lewis óta először lehetne a profi boksz királykategóriájának ismét vitathatatlan világbajnoka. De az is igaz, hogy ez a koronázás még odébb van.