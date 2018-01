Téli álmok

Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon Babos Tímea a francia Kristina Mladenoviccsal megnyerte a női párost, ezzel megszerezte élete első Grand Slam-trófeáját, majd vegyes párosban hajszál híján a másodikat is, egyéniben pedig top 10-es játékost vert. Fucsovics Márton kiejtette a világranglista 13. helyezettjét, a nyolcaddöntőig jutott, és ott is méltó ellenfele volt napjaink legjobbjának, minden idők legeredményesebb teniszezőjének, Roger Federernek. Történelmi léptékű sikerek ezek a mi szemszögünkből nézve. Ha ott nem is tartunk, mint szomszédaink közül a szerbek (Novak Đoković), a horvátok (Marin Čilić), az osztrákok (Dominic Thiem) vagy a románok (Simona Halep) és az ukránok (Jelina Szvitolina), immár férfi és női vonalon is akad olyan játékosunk, aki ellen senki sem mehet biztosra; és ez sem kevés egy a földkerekség minden pontján követett professzionális sportban.

A tavaly párosban világbajnoki címet szerzett Babos a Federation-kupában már legyőzte Halepet, aki a női világranglistán most csúszott vissza az első helyről a másodikra, Fucsovics pedig októberben a kemény pályás bázeli tornán csak 7:6, 5:7, 7:6-ra kapott ki a világranglistán ma már harmadik Čilićtől. S most a hét végén a Davis-kupa világcsoportjában a sorozatban tavaly döntős belgák hazai pályán David Goffinnel (7.) felállva is tarthatnak tőlük.

Februárban sportolóink még az év eleji álomszerű teniszsikereinket is felülmúlhatják. Bár nemcsak földrajzilag, talán még időben is távolinak tűnnek a XXIII. téli olimpiai játékok, holnapután nyit az olimpiai falu, jövő pénteken fellobban a láng, szombaton pedig a rövid pályás gyorskorcsolyázóknál férfi 1500 méteren rögtön érmeket osztanak. Magyarország a téli ötkarikás játékokon eddig két ezüstérmet és négy bronzot szerzett, de a legutóbbi medálunk is igencsak régi keltezésű: a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtánc kettős még 1980-ban, Lake Placidben végzett a második helyen. (Arany járt volna nekik, a szovjetek machinációja miatt szorultak a második helyre, de ez más történet.)

Most azonban véget érhetnek a szűk esztendők.

Rövid pályás gyorskorcsolyázóink az elmúlt három világbajnokság mindegyikéről legalább két érmet hoztak az olimpiai számokban: 2015-ben két ezüstöt, 2016-ban egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot, 2017-ben két ezüstöt és egy bronzot.

Phjongcshangban téli álmaink, akár még a legmerészebbek is, valóra válhatnak.