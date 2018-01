Suszterek a Dakaron

„Tízezer kilométer versenytáv vár rám 2018 januárjában a Dakaron” – írta ki a honlapjára még tavaly Horváth Lajos váci motoros, nagyvonalúan kerekítve. Mert az Afrika helyett már jó ideje Dél-Amerikában zajló tereprali-viadalon idén a motorosok számára egészen pontosan 8299 km az össztáv, a mért szakaszokat összeadva pedig 4240 km-t kapunk. De ezen mi is lépjünk túl nagyvonalúan.

Honfitársunk az első napi, még csak 31 km-es penzumot a 137 induló közül a 135. helyen teljesítette, míg a legjobb időt jegyző címvédő brit Sam Sunderlandnak mintegy húsz percbe telt, neki valamivel több mint három órába. A feketeleves azonban másnap jött, az első komolyabb dűnéknél felforrt a hűtővize, tönkrement a hűtőventillátora csatlakozója, és fel kellett adnia a versenyt. Így lett a „tízezer” kilométerből hatvan, ami a szakmában itthon csak Lallerként ismert motoros számára lesújtó lehet, mi azonban megkönnyebbültünk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Horváth Lajos másodszor indult a földkerekség leginkább embert próbáló tereprali-­versenyén, és tavaly a harmadik szakaszon meglehetősen ijesztően esett ki. Miután eltévedt egy kiszáradt tómederben, aztán majdnem belezuhant egy szakadékba, majd elesett, és víz nélkül már bevallottan halálfélelme volt, leadta a vészjelzést, hogy mentsék ki. Idén kétségkívül jobban járt.

Hosszasan sorolhatnánk a Dakar eddigi tragédiáit, s ugyan

a legnagyobb veszélynek a motorosok vannak kitéve,

négy keréken sem életbiztosítás száguldani hol az Atacama sivatag homokdűnéi között, hol az Andok szerpentinjein 4000 méteres tengerszint feletti magasságban. De idén az is előfordult, hogy valakit a Csendes-óceán­ból kellett kihúzni, mert a parti szakaszon az autójával túl közel merészkedett a vízhez, és a hullámok besodorták.

Szalay Balázs már öreg róka, ilyesmi vele talán nem esne meg – korábban tizenkétszer indult a Dakaron és nyolcszor célba is ért –, a technika azonban most kifogott rajta. Az Opel önindítójának sokadik meghibásodása miatt nem tudta teljesíteni a negyedik szakaszt, és az ötödiken a versenybíróság időbüntetéssel sem engedte elindulni. Ám ő is olcsóbban megúszta, mint az ugyanazon a napon kiesett André Villas-Boas, a Chelsea futballcsapatának korábbi menedzsere. A portugál tréner Peruban egy dűnének kormányozta a Toyotáját, hátsérülést szenvedett, komoly fájdalmakkal szállították kórházba mentőhelikopterrel.

Hát igen, a suszter inkább maradjon a kaptafánál, és csak az Alföldön motorozzon.