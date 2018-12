Török középcsapat ellen folytatja európai kupakalandját az Olaj

Egy nehézségekkel küszködő Olaj játszik szerda este a FIBA Európa Kupa második csoportkörének nyitányán. A Pinar Karsiyaka ugyan nem tartozik az európai élklubok közé, de mégiscsak a kontinens legerősebb ligájában szerepel.

Ahogy az lenni szokott, az Olajnál elszántságban és akaraterőben nincs hiány. A keretben annál inkább. A múlt héten derült ki, hogy Alex Murphy több hónapig nem tud játszani, ezért az amerikai játékos elköszönt a szolnoki csapattól.

Ráadásul Jaylin Airington is a legrosszabbkor szenvedett húzódásos sérülést, így az ő játékára is igen kicsi az esély a Pinar Karsiyaka ellen. A török csapat a C-csoportból a holland Donar Groningen mögött jutott a második körbe. A Karsiyaka mellett a német Würzburg és a koszovói Prishtina teszi teljessé az Olaj négyesét.

– A török liga a legerősebb, vagy a második legerősebb bajnokság Európában – állapította meg Sztrahinja Milosevics. – A Karsiyaka hétről hétre szoros meccseket játszik Euroliga-csapatokkal is, a saját bajnokságában. Biztos vagyok benne, hogy hozzánk is nagyon felkészülten fog érkezni. A játéktudásuk, az egyéni képességeik és az erőszakosságuk alapján a Cantúhoz tudnám leginkább hasonlítani őket. Szóval, nagyon nehéz lesz. Harcolnunk kell és a jelenlegi helyzetünkből kihozni a legtöbbet.

Az izmiri csapat 1987-ben és 2015-ben megnyerte a török bajnokságot. A nyolcvanas évek közepe óta rendszeres résztvevője az európai kupasorozatoknak. A most futó bajnokságban a tizedik helyen áll a tizenöt csapatot felvonultató élvonalban, a BSL-ben. Szombaton, hazai pályán 89–86-ra kikapott az EuroKupa-résztvevő Turk Telekomtól. Az Olaj pénteken Kecskeméten tudott nyerni 71–70-re.

– Nincs idő a múlton rágódni – zárta le a pénteki történéseket Kovács Péter. – Ahogy vége lett a kecskeméti mérkőzésnek, azonnal a Karsiyakára kezdtünk fókuszálni. Természetesen azért a hibákat átbeszéltük. A török bajnokság nagyon erős, tehát ott a középmezőnyben lenni, az egy komoly dolog. Remélem, hogy sok szurkoló kijön, és támogat majd bennünket. Nagy szükségünk lesz rájuk, hogy meg tudjuk lepni a törököket.

A Karsiyaka ideális első állomása azoknak a játékosoknak, akik később komoly európai karriert futnak be. Korábban játékosa volt Henry Domercant, de pengetett Imzirben Marcus Slaughter, D. J. Strawberry, vagy Bobby Dixon is. A jelenlegi keretben is benne lehet néhány X-faktor.

Az egyiptomi Assem Marei már most meghatározó játékosa a BSL-nek, hiszen 18 pontot és 12 lepattanót átlagol. Rajta kívül jelentős amerikai kontingens gondoskodik a minőségről, de Deividas Gaiulis személyében litván játékosa is van Ozhan Civgin vezetőedzőnek. A hazai kosarasok közül Berk Ugurlu talán a legnagyobb név, aki két esztendeje az Euroligát nyerő Fenerbahcét hagyta ott az aligha filléres izmiri szerződésért.

A Szolnoki Olaj KK–Pinar Karsiyaka FIBA Európa Kupa-mérkőzést az Olaj Tv 17.50-től élőben közvetíti.

