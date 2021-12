A darts mára kétségkívül meghódította a sportrajongókat. Helyesebben inkább csak a világbajnokság, de az nagyon.

Mindenekelőtt az időzítésnek köszönhetően. Az esemény az ünnepek idejére érkezik igazán érdekes és izgalmas szakaszába, ilyentájt még a legelvakultabb futballszurkolók is a dartsra kapcsolnak, talán akkor is, ha a rivális csatornán izgalmas Premier League-meccs megy. Lesz-e kiszálló, jön-e a dupla? – a játéknak tényleg a gyakran előálló feszültség a sava-borsa. Ettől izgalmas és népszerű, s körítésként a kocsmai hangulat a tévén keresztül is átszűrődik. Ki van találva a darts. Régi játék, mégis a 21. század sportja.

A sznúker is évszázados játék, sok tekintetben mégis a darts szöges ellentéte. Ahhoz, hogy egyáltalán érteni, értékelni tudjuk, nem árt némi szabályismeret, előképzettség, amivel persze néhány óra alatt fel lehet vérteződni. Elvárás a síri csönd a nézőtéren, a játékosok olykor egy-két percen át is rágódnak egy-egy lökésen, egy-egy meccs akár órákon, sőt napokon át eltarthat. Mégis népszerű játék, nem véletlen, hogy az ismert sportcsatorna évtizedek óta ugyanúgy folyamatosan műsorára tűzi akárcsak a teniszt és a kerékpárt.

Darts vagy sznúker? Ízlés és hangulat kérdése. Azt is mondhatjuk, a kettő jól kiegészíti egymást; aligha véletlen, hogy a darts-vb alatt szünetel az amúgy roppant sűrű sznúkerévad. Jómagam inkább a sznúkerre szavazok, mert szemben a dartsszal, azt valahogy nem tudom megunni, de a világbajnokság idején én is követem a dartsot.

S akkor ott van a sakk, amit ilyenkor, az év vége felé, a rapid-, illetve a villám-világbajnokság idején szintén százezrek követnek az online térben. A sakknál ősibb, nagyobb hagyományú játék aligha létezik, a sakk mégis szintén a 21. század sportja, mintha az internetre szabták volna. Két ember a világ bármely pontjáról játszhat egymással, s a versenyek is követhetők bárhonnan. A sakk persze még a sznúkernél is keményebb dió, nem elég a lépések ismerete ahhoz, hogy élvezni tudjuk a nagymesteri szintet.

A három játék, sportág nagyon különbözik egymástól, mégis van, ami összefűzi őket. A kávéházi, avagy kocsmai gyökerek. Mindhárom emberközeli.

S ez a lényeg.

S most hirtelen ugorjunk egy bátrat! Ha már a lovaglást mindenképpen ki kell váltani az öttusában, s az új tusának az olimpiai sportágakon kívül eső körből kell kikerülnie, akkor bizony a darts, a sznúker vagy a sakk nem is rossz választás. Talán jobb, mint bármelyik e-sport.