Kondás Elemér a két profi ligát tekintve a legeredményesebb aktív magyar edző. Két bajnokságot nyert az élvonalban a Debrecennel, mellé tett még két Magyar Kupa-győzelmet, ilyen mutatókkal egyetlen kollégája sem dicsekedhet el.

Az persze, hogy aktív, megítélés kérdése. A Diósgyőr péntek reggel jelentette be, megválik tőle, és sok sikert kíván a további pályafutásához, miközben a közös megegyezés még nem született meg a szerződés felbontásához, addig csupán felmentették a munkavégzés alól. A klub délután megindokolta a döntést, és ahogy sejteni lehetett, a vezetők veszélyben látták a feljutást jelentő második hely megőrzését, különösen az egy hete a Szegedtől otthon elszenvedett 5–0-s kudarc verhette ki a biztosítékot, és az is igaz, hogy a csapat a hat vereségéből négyet az idén gyűjtött be.

Ezek tények, mint ahogyan az is tény, hogy a DVTK feljutó helyen áll, két ponttal megelőzve a Szegedet, amelyet az említett meccsen lerázhatott volna, ám ezzel szemben felhozta a saját nyakára.

Már csütörtökön kiszivárgott, hogy Dragan Vukmir, a szegediek vezetőedzője visszautasíthatatlan ajánlatot kapott valahonnan, pontosabban egy vetélytárstól, emiatt kérte a szerződése felbontását, amire a klub kénytelen-kelletlen rábólintott. Nem robbant tehát bombaként a tegnapi hír, hogy Diósgyőrben ő vette át a csapat irányítását, ez nyílt titoknak számított.

Valahol ez mégis meglepő. Számtalanszor hallhattunk már arról, hogy menet közben valaki nemet mondott a csábításra, pusztán azért, mert elszerződött egy feladatra, és azt kötelessége végigcsinálni. A Szeged lemaradása mindössze két pont, tehát egy forduló alatt ledolgozható, ám Dragan Vukmir úgy döntött, ő inkább a legnagyobb vetélytárssal próbál meg feljutni, mindössze hét körrel a bajnokság vége előtt.

Ha szegedi lennék, én ezt cserben hagyásként élném meg, ha pedig klubvezető, akkor az edzőt sohasem szerződtetném, hiszen ki tudja, mikor kap egy újabb visszautasíthatatlan ajánlatot, és akar otthagyni majd bennünket menet közben a sikerünk küszöbén, hogy inkább az ellenfelet segíthesse. A Diósgyőr húzását pedig akár okosnak is mondhatjuk: a legkeményebb üldözőt sikerült meggyöngítenie.

Kondás Elemért egy éve úgy menesztette a Debrecen, hogy a csapat az élen állt az NB II-ben, most Diósgyőrből kell menni feljutó helyen tartózkodó csapattól.

Ha a DVTK feljut, mondhatni, Dragan Vukmir beleült a készbe. Ha nem, az számára nagy égés. De nyilván ennek a kockázata is megéri, olyannyira visszautasíthatatlan az ajánlat.