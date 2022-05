A múlt szombaton az RB Leipzig labdarúgócsapata története első trófeáját gyűjtötte be, a három magyar légióst – Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik – foglalkoztató lipcsei alakulat a Német Kupa berlini döntőjében tizenegyesekkel gyűrte le a Freiburgot. Ezután közösségi oldalán Gulácsi és Szoboszlai is különleges fotóval jelentkezett. Szombat éjjel szállodai szobájában a kapus mint csapatkapitány vigyázott az 52 centi magas, 5,7 kilós, 250 gramm színarannyal bevont serlegre, és az ébredés után készült képen láthatjuk, milyen „szépséggel” töltötte az éjszakát. Szoboszlai is a serleggel fotózkodott, de nem lehet nem észrevenni, hogy a 21 éves középpályásnak legalább olyan fontos volt, jól látsszon, hogy mindkét (!) csuklóján méregdrága karóra van.

Mondani sem kell, ez sokakban visszatetszést keltett, olyanokban is, akik siettek leszögezni: Szoboszlai tehetségét, tudását a futballpályán elismerik. A világháló kommentszekcióiban jó néhányan céloztak pikírten arra, hogy a játékosnak

legalább van mivel mérnie, hány percet kap csereként

Domenico Tedesco vezetőedzőtől…

Kanyarodjunk el ebbe az irányba, mert az RB Leipzig trénerénél Szoboszlai jobbára csereként lép pályára, így volt ez a Német Kupa döntőjében is, ahol a 61. percben jöhetett be. Sokadszorra láthattuk, hogy a beállásával lendületet ad az RB Leipzig játékának, színt visz bele, s ha pályán van, egyértelmű, hogy ő végzi el a szabadrúgásokat és a szögleteket is. Így volt ez a Bundesliga zárófordulójában is, amikor a 86. percben állt be a Bielefeld ellen 0–1-nél, a 93. percben pedig szabadrúgásból ő ívelt Willi Orbán fejére, aki egyenlített. S mit láttunk? A gól után a lipcsei játékosok rohantak ünnepelni Orbánt, kivéve Szoboszlait, aki elfordult, és kifelé nézett a pályáról, talán éppen az edzője tekintetét kereste.

A Bundesligában az utolsó négy mérkőzésen összesen 48 perc jutott neki. A szezonban (bajnokság, kupa, BL, Európa-liga) 45 meccsen lépett pályára, ezeken átlagban 47 percet játszott. Ám így is szerzett tíz gólt és adott kilenc gólpasszt.

„A futballban bármi megtörténhet, de továbbra is Lipcsében képzeljük el a jövőt” – szögezte le a kupadöntő után a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás, mert az természetesen visszatérő polémia, hogy Szoboszlai miért nincs a kezdőcsapatban.

Az biztos, hogy van ideje, a kérdés az, türelme van-e.