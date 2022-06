Horváth Ferenc nem váltott a menedzseri szakmára, mégis játékosmegfigyelői minőségében volt jelen, maga mögött hagyva az edzőséggel járó minden nyűgöt és bajt. A legutóbb a Budapest Honvéd NB I-es gárdáját irányító tréner a fia teljesítményét nézte árgus szemekkel a Csuhay József fémjelezte nemzetközi utánpótlás-labdarúgótornán. Ahogy Horváth, úgy a hajdani tizenegyszeres válogatott védő is kötődik a Videotonhoz, igaz, más generáció tagjaként. A székesfehérváriak 1985-ben UEFA-kupa döntőt játszott csapatának erősségeként Csuhay azt is megtanulta a futball jóvoltából, mit jelent kitartónak és állhatatosnak lenni. Talán erre is vezethető vissza, hogy 1994 óta nyáron és télen is szervez gyerekeknek olyan rendezvényt, amelyen próbára tehetik magukat a fiatalok.

Ebben a munkában segítségére vannak gyermekei, a korábban szintén futballozó Máté és az edzősködő Szabolcs, miközben a leánytestvér is kiveszi a részét a lebonyolításból. Az persze közel sem állítható, hogy az „öreg” válláról minden teher lekerült, mert ismertsége okán rendre hozzáfordulnak a csapatvezetők. A 65. életévét júliusban betöltő szakember hátrébb lép az Eger SE kötelékéből is, ahol jelenleg koordinátorként számítanak a tapasztalatára.

További Vidi-szál Sipeki István személye, aki szintén játszott a piros-kékeknél, ezúttal pedig a Gödöllői SK trénereként küldte pályára tanítványait. Ugyanígy tett Dzurják József is, ám Csöpi bácsi szavait a mezőkövesdi gyerkőcök itták a nagy hőségben. De, ha már kötődés, folytassuk is így, tekintve, hogy az FTC és a Vác bajnoka, az NB I 1989/90-es idényének gólkirálya gödöllői születésű. A Pest megyei város klubjának kis bikái (a címerállatra utalva) azzal írták be a nevüket Csuhay tornájának idei aranyoldalaiba, hogy négy elsőség mellett három bronzot szerezve ők számítottak az esemény legeredményesebb egyesületének. Mivel Gödöllőn sem a fiatalkori medálhalmozás a lényeg, hanem a képzés és a nevelés, így csupán megsüvegelendő tényként jegyeztük meg az előbbieket. Magasabb polcra az a sportszerű cselekedet kívánkozik, amivel a GSK tízéves fiai kirukkoltak. A döntőben a Sepsi OSK csapatát legyőző gárda tagjai egyesével köszönték meg az erdélyi szülőknek, szurkolóknak azt a hangulatot, amit teremtettek.

A határon túlról érkezetteknek nem vert seregként, hanem méltó ellenfélként járt a hála.

Sok-sok gólnál ért ez többet 112 csapat négynapos küzdelmét követően.