Márciusban Magyarország–Szerbia barátságos meccs, 30 ezer néző. Májusban Ferencváros–Paks kupadöntő, 39 ezer néző. Júniusban Magyarország–Anglia Nemzetek Ligája-találkozó, a zárt kapuk ellenére, gyermekekből összeverbuvált publikummal 38 500 néző. A Puskás Aréna és a magyar futball rendre akkora tömegeket vonzott, hogy kétszer is felvetettem: élesszük újra a kettős rangadókat!

Labdarúgásunk különleges találmányát, az 1970-es és 80-as évek kihagyhatatlan hétvégi programját. Természetesen egy pillanatig sem feledve, hogy a hajdani Fradi, Dózsa, Vasas és Honvéd klasszisai, bálványai – nem mellékesen, mindannyian honfitársaink, gyakran e klubok saját nevelésű játékosai – mindenféle összehasonlítást megnyernének kései utódaikkal szemben, őket hiába is sírnánk vissza vagy állítanánk mércéül. Ez felesleges önmarcangolás. Viszont az is tagadhatatlan, hogy a mai fiatalok nem csodálhatják a tegnapi, tegnapelőtti bajnokokat, őket most, a jelenben kell elkötelezni a labdarúgás mellett. Ehhez kitűnő eszköznek tűnt a kettős rangadó. Ötletem szinte mindenütt kedvező fogadtatásra lelt, ráadásul az Újpest és a Honvéd bennmaradt, a Vasas feljutott, a négy szereplő is rendelkezésre állt. A sportági szövetség, az MLSZ ugyan hivatalosan nem nyilvánított véleményt a témában, de a sorsolás többszörösen megteremtette az elvi lehetőségét az idea megvalósításának, hiszen a 6., a 17. és a 28. fordulóban is létrejött az Újpest–Honvéd és az FTC–Vasas párosítás.

Csakhogy megkezdődött a bajnokság.

Három körön jutottunk túl, és az utolsó négy helyen e pillanatban – a Mezőkövesd mellett – a Vasas, az Újpest és a Honvéd pironkodik.

Hárman együttesen kilenc mérkőzést játszottak eddig, össz­mérlegük nulla győzelem, hat döntetlen, három fiaskó. A Fradi hazai frontokon még százszázalékos, a BL-selejtező visszavágóján azonban fájó, némileg kijózanító vereséget szenvedett az azeri Qarabagtól. Egyébként 19 ezer szurkoló előtt, ami a büntetésből lezárt szektorral kalkulálva csurig telt ház.

Ennek ellenére, a fentiek miatt, szüneteltetem pár hónapja még kiválónak gondolt felvetésemet. A 6. fordulóig, augusztus 31-éig aligha várható a fővárosiak feltámadása, a 17. játéknap időpontja január 28., ilyenkor négy óra ücsörgés a szabadban nem ajánlott, a 28. etapot április 22-ére rögzítették.

Ez utóbbira építve azért táplálok némi reményt. Legfeljebb a kettős rangadón nem a bajnoki cím, hanem a kiesés elkerülése lesz a tét.