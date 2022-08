Az ember nem gép, de a kettő között létezik egy átmeneti kategória: az élsportoló. Aki persze „elromlik”, megszakad, megtörik, ha túlhajtják, ha nem rendeltetésszerűen „használják”. Mint most. A vizes sportágakban 1926 óta rendeznek Európa- és 1973-tól világbajnokságot, de hogy két hónapba belesűrítsék a két viadalt, az idén fordul elő először. Az eredetileg tavaly­ra ütemezett vb-t ugyanis egy évvel elhalasztották, a vasárnap megkezdődött vízilabda Eb viszont nem tért ki az „ütközés” elől. Miként az úszók sem, ők már át is vészelték a maguk kontinenstornáját. Más kérdés, ki hogyan. Számos időeredmény azt a látszatot keltette, mintha nem is vízben, hanem mondjuk forró zsírban úsztak volna.

A nemzetközi és az európai szövetség nagyurai azonban nem érzékelik, hogy az élsportolók azért még mindig emberek; gépnek, rosszabb esetben igavonó jószágnak tekintik őket.

Napjainkban éppen a pólósokat. Először is a lányokat, asszonyokat. Ők múlt szombaton és vasárnap is játszani kényszerültek a spliti tornán, szünnap nélkül, többen huszonnégy órán belül kétszer is. Némi könnyebbséget az jelent, hogy eléggé híg a mezőny. A női szakágban kilenc komoly erőt képviselő válogatottat tartunk számon, közülük az amerikaiak, a kanadaiak és az ausztrálok az Eb-n értelemszerűen nem indulhatnak, az oroszok kizárása még érvényben van, így marad öt érdemi vetélytárs. Mivel a tizenkét együttes két hatosra oszlik, az egyikben három, a másikban kettő. Mondani sem kell, a miénkben három. Ezért itt a három nagy két-két rangadót vív; a sorsolás szeszélye folytán a magyar csapatnak mindjárt az első két napra beesett mindkettő. Így aztán a második már nem is lett rangadó, a hollandok példátlanul súlyos, 13-4-es verést mértek kizsigerelt csapatunkra. Ennél nagyobbat csak az első női Eb-n, 1985-ben ütöttek rajtunk (19-4), igaz, a mieink akkoriban még javában ismerkedtek a sportággal.

Keszthelyi Rita pihentetése és Rybanska Natasa sérülése miatt tartalékos együttesünk mostantól viszont egy álló héten át nyalogathatja sebeit, mert kedden a németeket, csütörtökön a horvátokat, szombaton a románokat szinte biztosan legyőzi, ezzel csoportjában harmadikként zár majd, és a jövő hétfői negyeddöntőben összecsap a másik ág másodikjával, alig kétséges, hogy a spanyolokkal.

Addigra már szeptember lesz. A nyári vb után az „őszi” Eb mindjárt elviselhetőbb terhelést ígér. Akár nyerhetünk is – ellentétben a póló egészével.