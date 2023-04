Ülnek a verebek békésen az ágon, majd egy robaj hatására szétrebbennek. Némi idő elteltével aztán visszaszállingóznak mindannyian, s pihengetnek tovább békésen, legfeljebb nem ugyanabban a sorrendben. Kiváló kollégánk, Malonyai Péter jellemezte anno ezzel a hasonlattal az edzők keringőjét a magyar labdarúgásban.

Évek teltek el azóta, de a helyzet mit sem változott.

A 2022–23-as idényben tizenegy edzőváltás volt a hazai élvonalban, a Vasasnál, a Fehérvárnál és a Debrecennél kétszer is új tréner után néztek.

Érdemes egy osztállyal lejjebb is szétnézni, az NB II-ben már húsz edzőváltás történt az idény során, a húsz csapat közül csupán ötnél – Szeged, Gyirmót, Pécs, Soroksár, Csákvár – irányítja ugyanaz az edző az együttest, mint a nyári rajton. Esettanulmányként érdemes felidézni a mosonmagyaróvári körtáncot. A csapat Varga László irányításával kezdte meg az idényt, akit már szeptember közepén menesztettek. Horváth Csaba vette át a helyét, tőle márciusban váltak meg. Néhány hétig Király József szakmai igazgató készítette fel a csapatot, majd kinevezte Supka Attilát, akit aztán három hét után elküldött, és ismét önmagát találta a legjobb megoldásnak. A felütésből kiindulva a kelleténél jobban ne aggódjunk Supka Attila és egyetlen kollégája jövője miatt sem, hamarosan újabb lövések dördülnek el, s ismét kerül üres kispad, amelyen átmenetileg lehet melegedni vagy éppen vacogni.

Azt gondolhatnánk, ez magyar sajátosság, de nem, olykor a futball elitjének csúcsán is történnek nehezen megmagyarázható döntések. A Bayern Münchennél az idény legfontosabb szakaszában határozta el magát a vezetőség edzőváltásra. Kétségtelen, a bajorokat olykor érték váratlan meglepetések, de vezették a Bundesligát, és bejutottak a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában. Julian Nagelsmann-nak mégis mennie kellett. A váratlan húzás nem jött be, a Bayern, immár Thomas Tuchellel a BL-negyeddöntő első felvonásán 3–0-ra kikapott a Manchester City vendégeként, majd a bajnokságban a gyengécske Hoffenheimmel sem bírt. Ennél is kínosabb, ami a Chelsea-nél történik. Heteken, sőt hónapokon át beszédtéma volt Graham Potter felmentése, mégsem sikerült megtalálni a megfelelő utódot. Frank Lampard irányításával eddig négyből semmi a csapat mérlege, s az idény érdemben véget is ért a Chelsea-nek, hiszen kiesett a BL-ből, a Premier League-ben pedig letáborozott a senki földjén, a középmezőnyben.

Nem csak nálunk csiripelnek a verebek.