Allan Heine tudhat valamit. Tomori Zsuzsanna nem szokott edzőt, pláne megbízott vezetőedzőt dicsérni a nyilvánosság előtt, ám szerda este kivételt tett a Népligetben. A nehezen kezelhető személyiségnek elkönyvelt ferencvárosi védőspecialista a Győr elleni 28–22-es diadal után kürtölte világgá, hogy Allan Heine vezetésével jó úton indult el a csapata az októberi edzőváltás után, a másodedzőből felfelé bukott dán szakember megnyugtatta a Ferencváros játékosait, a Bajnokok Ligája-döntős kézilabdacsapat valamennyi tagja beállt a sorba. Többek között ennek is volt köszönhető a dán edző ferencvárosi regnálása során az első, sikerrel megvívott, Győr elleni rangadó.

Dragana Cvijic is szemlátomást felszabadult. A szerb szívember ugyan nem ejtette ki az edzője nevét, de óhatatlanul is neki, és persze a csapattársainak köszönte meg, hogy már nem kell szemlesütve kerülnie a sajtót a Bajnokok Ligájában elszenvedett vereségek után. A Győr elleni katartikus sikert követően Cvijic előretekerte az idő kerekét, szíve szerint a BL Final Four döntőjében forgatná be a ellenfél védőit a telt házas MVM Dome-ban. Allan Heine, a ferencvárosi közönség és a ferencvárosi játékosok „összjátéka”, közös energiája egyelőre csodákra képes, hiszen maga Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is azt sejtette, hogy az ETO véget vet a 2019 decembere óta tartó népligeti nyeretlenségének. Nem így történt.

Mivel csak bő egy hónapja vette át az irányítást a csendes dán vezér, nem könnyű megfejteni, vajon miben rejlik a titka. Talán abban, hogy intelligensen irányítja az egóktől hemzsegő ferencvárosi öltözőt.

A játékosok a pályán mutatják ki a hálájukat a főnöküknek, amiért az nem kezd velük értelmetlen dominanciaharcba, ahogy azt állítólag az elődje, Martin Albertsen tette.

Mindenesetre ennél jobban nem is sülhetett volna el a váltás a Népligetben, különösen az előző szezon végi események, Elek Gábor menesztése után jókor jött a ferencvárosi korrekció.

Féltávhoz közeledve a Ferencváros még hibátlan, a Győr már négy pontot elhullajtott a bajnokságban, tehát az ETO akkor sem védheti meg a címét, ha hazai pályán legyőzi az FTC-t. Az újabb győri aranyhoz még legalább egy ferencvárosi botlás is szükséges volna. A tavasz még sok rangadót tartogat, addig is Allan Heine megszilárdíthatja a pozícióját a Népligetben. Csupán idő kérdése, hogy mikor kap hosszabb távú megbízatást. A megbízott jelző rá nézve méltatlan az eddigi tevékenysége tükrében.