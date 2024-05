Drámai módon ért véget a francia labdarúgó-bajnokság. A Paris Saint-Germain első és a Monaco második helye már biztos volt, a záró kör előtt pedig a Lille állt a harmadik helyen, és vasárnap éjjel a 92. percben még 2-1-re vezetett hazai pályán a Nice ellen. Ám a 93.-ban a vendégek egyenlítettek, a 2-2 pedig azt jelentette, hogy a Brest lett a bronzérmes, amely 3-0-ra nyert a Toulouse otthonában. Így a Bajnokok Ligája következő kiírásában, az új rendszerű lebonyolításban a Brest ott lesz a főtáblán, a Lille pedig a selejtezőre kényszerül.

Az a Brest került be az európai klubfutball elitjébe, amely öt éve még a francia másodosztályban szerepelt, és a Ligue 1-be feljutva sorrendben a 14., a 17., a 11. és a 14. helyen végzett a 20 együttes között. De nemcsak a Brest lesz „első bálozó” a nagyszínpadon. A spanyol bajnokságból a Girona, az olaszból a Bologna, az angolból az Aston Villa is először szerepel majd a BL főtábláján.

Azt már nem mondhatjuk, hogy a BL csoportkörében, mert csoportok már nem lesznek. A 32 csapat helyett viszont 36 lesz, mindegyik nyolc meccset játszik – négyet otthon, négyet idegenben –, a kialakuló tabella első nyolc helyezettje automatikusan a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettekre pedig rájátszás vár a 16 közé kerülésért. Ám aki elvérzik, a nyolc meccs annak is tuti, míg eddig a csoportokban az utolsó helyezetteknek csak hat jutott. Most négy kalapból kap mindenki két ellenfelet, így a kicsiknek is jut két olyan hasonszőrű, amellyel szemben nem lesznek esélytelenek.

A több mérkőzés több bevételt jelent,

s mivel az UEFA a megszerzett pontokért külön fizet, még többet lehet kaszálni; a főtáblás kicsik most boldogabbak lehetnek, mint eddig bármikor.

Sajnos mi messze vagyunk ettől a boldogságtól. Az UEFA rangsorában, amely az elmúlt évek nemzetközi kupaszereplését nézi, Magyarország csupán a 25. helyen áll 55 ország között, és a Ferencvárosnak a BL-selejtezőben három vagy négy négy párharcot kellene megnyernie a főtáblás szerepléshez. S emlékezhetünk, legutóbb mi történt rögtön az első körben a feröeri Klaksvík ellen… A csoportkörbe a dán FC Köbenhavn, a svájci Young Boys, a belga Antwerp és a török Galatasaray jutott be a bajnokok ágán, de a lengyel Raków Czestochowa, a norvég Molde, az izraeli Maccabi Haifa és a görög AEK Athén is ott volt a tűz közelében.

S hogy most a Brestet irigyelve mi miben reménykedhetünk? Sajnos abban nem, hogy a BL mezőnyét belátható időn belül 48 csapatos bővítik...