Volt mivel vigasztalódniuk a diósgyőri szurkolóknak. Egy hete a futballisták méretes pofonba szaladtak bele, a kiesés ellen menekülő Újpest otthonában megszégyenítő 7-0-s vereséget szenvedtek el, ami érthetően kivágta a biztosítékot a klub híresen kitartó és odaadó híveinél.

Az arcpirító kudarc után igazi gyógyír lehetett a klub női kosárlabdacsapatának a remekelése, a DVTK Hun-Therm a bajnoki párharcot 3-0-s söpréssel behúzva kedden megnyerte története első aranyérmét.

A harmadik meccset hazai pályán játszotta olyan hangulatban, amelyre nemcsak itthon, de szerte Európában kevés példa akad: zsúfolásig megtelt a modern diósgyőri csarnok, 3500 szurkoló biztatta a hölgyeket, majd ünnepelte velük együtt önfeledten a történelmi sikert.

Na, ez az, amire a labdarúgók egész biztosan nem számíthatnak ma este, pedig nem kisebb csapat érkezik a DVTK Arénába, mint a már bajnok Ferencváros. A magyar mezőny két legnagyobb és legvehemensebb tábora vívhatna hangpárbajt egymással ugyancsak varázslatos hangulatot teremtve, igazi futballünneppé téve ezt az összecsapást, ám elenyésző az esélye annak, hogy ez megtörténhet. Az ok egészen egyszerű: a Diósgyőr szurkolóit olyannyira megviselte a bajnoki idény legnagyobb különbségű veresége, hogy a szervezett csoportok leszögezték, nem lesznek jelen a bajnokság hátralévő fordulóiban a lelátón, nem asszisztálnak a klub címerének további meggyalázásához és a szembeköpésükhöz.

Persze, most mondhatnánk, hogy az igazi szurkoló a bajban is a csapata mellett áll, ami igaz is, csak éppen nem ebben az esetben. A nagy zakó benne van a futballban, gondoljunk pél­dául a brazilok 7-1-es vereségére a németek ellen a hazai rendezésű világbajnokságon, előfordul, hogy egy csapat hiába feszül meg, semmi sem sikerül, míg a másiknak minden, csakhogy a DVTK játékosai Újpesten a jelét sem adták a megfeszülésnek, nem a sors kegyetlensége, hanem a maguk nemtörődömsége vezetett a csúfos kudarchoz. Azaz, ők hagyták cserben a szurkolóikat, nem pedig azok őket.

A klub pedig erre úgy ­reagált, hogy nyilatkozatstopot rendelt el, senkit sem enged újságírók közelébe, ­holott akadna bőven tisztázandó kérdés. Ha valahol nem belső magánügy a csapat szereplése, akkor Diósgyőrött biztosan nem az. Az idegenbe is nagy számban elutazó, rengeteg áldozatot vállaló szurkolók nemcsak megérdemlik a válaszokat, hanem egyenesen kötelező lenne megadni nekik, a hallgatásba burkolózás, az elzárkózás egyben az ő semmibe vételüket is jelenti. Érthető, ha inkább a kosarasokra kíváncsiak.