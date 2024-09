Miután az európai topligákban már bezárult a transzferablak, Sallai Roland a török átigazolási szezon utolsó napján, szeptember 13-án igazolt a Galatasaray csapatához. Mivel a szerződése jövőre lejárt volna a Freiburgnál, és a 27 éves jobbszélsőnek is mehetnékje volt hat év után, az összességében mindkét félnek gyümölcsöző együttműködés ellenére (163 meccs, 27 gól), megtörtént az elválás.

Az még nagy kérdés, hogy Sallai számára szakmailag mennyire előrelépés, ha egyáltalán az, a Bundesliga után a török bajnokság,

ugyanakkor egy patinásabb csapat, ahol olyan társai vannak, mint a 100 millió eurós piaci értékű nigériai Victor Osimhen, vagy éppen az argentin Mauro Icardi, a marokkói Hakim Zijes, a belga Michy Batshuay és Dries Mertens.

Az nem kérdés, hogy Sallainak anyagilag megérte a váltás, a Freiburg az utolsó pillanatban kasszírozott érte 6 millió eurót, a Galata pedig áron alul hozzájutott egy 15 millió eurós piaci értékű játékoshoz – ha az eurókat rakosgatjuk, mindenki jól járt. Egy másik szám a történetben, hogy a Freiburgban a 22-es mezben játszó Sallaihoz Isztambulban (ahol ez Zijes száma) a 7-est választotta, és kíváncsi lennék arra, honfitársunk sejtette-e, hogy ezzel mit vált ki. Amikor ugyanis a Galata az Instagram-oldalán bemutatta a 7-es mezt Sallai nevével, valóságos kommentcunami indult el, hogy ebben inkább a régi viselőjét látnák szívesen.

Kerem Aktürkoglu 2020 és 2024 között nagy kedvenc volt a Galatasarayban, szeptember elején azonban eladták a Benficának. Ott rögtön góllal mutatkozott be, azóta már a BL-ben is betalált, nem mellékesen pedig a török válogatott a Nemzetek Ligájában az ő mesterhármasával verte 3-1-re Izlandot. A 7-es mez tehát nehéz örökség, és azt is meg kell említeni, hogy Sallainak a szélső posztján a jelenleg sérült Zijes mellett még három riválisa van, két török válogatott játékos, Bars Alper Yilmaz és Yunus Akgün, valamint Yusuf Demir, aki osztrák válogatott, de biztosan jobban beszél törökül, mint Sallai. S a Boszporusz partján is úgy vannak vele, a légiósra akkor van szükség, ha jobb, mint a saját vérükbeli. Bár Sallait sztárként fogadták, akadnak, akik nem tudják mire vélni a leigazolását.

Ám a debütálása remekül alakult, mert a Galata szombaton idegenben 3-1-re verte az ősi rivális Fenerbahcét, az utolsó húsz percre becserélt Sallai is harcosan odatette magát, amit díjaztak a drukkerek. S most már azt sajnálják, hogy késői leigazolása miatt az Európa-liga alapszakaszában, január végéig nem játszhat. Sallainak így a 7-es csapdájából egyelőre a bajnokságban kell kikeverednie.