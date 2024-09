Futballista ismerősöm Ausztriából tért haza sikertelen próbajátékról. Alsóbb osztályba, hiányposztra igazolták volna, egy osztrákkal versenyzett a helyért, a másik nyert. Jobb volt nálad? – kérdeztem, mire a srác azt felelte: „Szerintem tök egyformák voltunk. Ezért választották őt. Mert hazai.”

Logikus felelet, a klub részéről pedig logikus döntés. Ennyit várnék csak el a magyar sportvezetőktől is, nem többet. Ettől még nem vagyok külföldi ellenes, sőt; vallom, ha felbukkan egy kiugró tehetség vagy akár ígéret azon a piacon, ahová a mieink járnak vásárolni, minden eszközzel ide kell hozni, itt kell tartani.

A Ferencváros a jelek szerint rálelt egy ilyen gyöngyszemre.

Matheus Saldanha brazil, ami persze önmagában semmire sem garancia, mert minden magyar sem tud vízipólózni vagy vívni. A minap töltötte be a huszonötöt, már sok van mögötte, de még több előtte. Ráadásul a közép-európai miliőt sem kell megszoknia, hiszen Belgrádból, a Partizantól jött, ahol az előző szezonban huszonhét mérkőzésen szerzett tizenhét góljával gólkirályi címet nyert.

Nem rossz arány. De az egy perc, egy gól „valamivel” jobb. A Fradiban pedig így nyitott. A Budafok ellen, a Magyar Kupában a 60. percben állt be, majd a 61.-ben kilépett az egykori jobbösszekötő helyén, védőjétől szorongatva, kissé ki is szorítva nem túl kecsegtető helyzetben. Csakhogy ez a mi mércénk. Ő viszont félig estében, ballal, spiccel – napjaink csatárai ezt az egyébként roppant hatékony rúgásformát leginkább hírből ismerik – a hosszú alsóba bökte a labdát. Majd „rabonázott”, azaz egyik lábát a másik mögött keresztbe téve adott egy gólpasszt, végül ő maga is besimított még egyet. Mindezt tíz perc alatt. Így lett a 0-0-ból 3-0. Az MTK elleni bajnokin a 66. percen cserélték be, és tőle szokatlanul későn, tizennégy perccel később, a nyolcvanadikban talált be. Méghozzá magától értetődően, lazán, mintha a riói Copacabanán focizgatna a haverokkal, ahol a homok miatt nem eshet le a laszti, ezért feldekázta azt, aztán bevarrta a bal alsóba.