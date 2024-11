Az biztos, hogy a magyar női kosárlabdának nem az idei a legszebb éve. Kezdődött azzal, hogy a tavaly Európa-bajnoki negyedik válogatott februárban elbukott az olimpiai selejtezőn. Nem a kiesés ténye, hanem a mikéntje szörnyű emlék: nem egészen húsz perc alatt sikerült a 22 pontos vezetésből egypontos vereséget összehozni. Erre csak nagyon enyhe gyógyír lehetett augusztusban a ruandai világbajnoki előselejtező torna megnyerése, ezzel esély nyílt a 2026-os nyári vb-részvételre, de ahhoz még jól kell majd szerepelni abban az évben a márciusi selejtezőkön.

Novemberben viszont sikerült újra nagy csalódást okozni: a bolgárok és a szlovénok elleni vereségekkel az a valószínűbb, hogy a csapat nem lesz ott az Európa-bajnokságon.

Ezeket a kudarcokat nem tudták, illetve tudják feledtetni a legmagasabb szinten szereplő klubjaink sem. A héten a Serco Uni Győr hazai pályán elszenvedte az Euroligában a hatodik vereségét is, azaz egyetlenegy meccset sem tudott megnyerni a csoportmérkőzések szakaszában, és így nem jutott a tizenkettő közé a kontinens elit sorozatában. Cziczás László vezetőedző menet közben gyakran emlegette a dolgukat nehezítő tényezőket, és a kiesés után pedig próbált pozitív maradni, amikor azt nyilatkozta, hogy nehéz csoportba kerültek, és bár csont nélkül kiestek, a fejlődésük szempontjából hasznos volt az Euroliga-szereplés, mert remélhetőleg profitálnak a tapasztalatokból – erre a folytatásban az Európa-kupában lesz lehetőség.

Elköszönt az Euroligától az a DVTK Hun-Therm is, amely az előző kiírás talán legkellemesebb meglepetése volt, csak hajszállal maradt le a négyes döntőről. Ezúttal Salamancában kapott ki, így a tavaly negyeddöntős Diósgyőr egy győzelemmel zárta a csoportkört és kiesett, szintén az Európa-kupában vitézkedhet tovább – ennél nem titkoltan jóval többet remélt Völgyi Péter csapata.

A régi dicsőség felidézéséért nem is kell régre visszamenni, hiszen a Sopron Basket két és fél éve nyerte meg első és eddig utolsó magyar csapatként az Euroligát, aminek a hatására a következő kiírásban már három magyar csapat kapott helyet a tizenhatos főtáblán, a Sopron és a DVTK alanyi jogon, a Szekszárd pedig selejtezőn keresztül jutott el oda. Azóta ez a szám kettőre csökkent, és most ez a két csapat tizenkét meccset játszott, amiből mindössze egyet nyert meg. Mindez azt jelenti, hogy klubszinten kikerültünk az elitből, a válogatott Eb-szereplése komoly veszélyben forog – ennél tényleg voltak már jobb évek is.