Egymás ellen is dönthetnek a bajnokaspiránsok

Tudom, a fradisták el sem tudják képzelni, hogy ne ők fussanak be az élre, az elnökük ennek hangot is adott, és ez így természetes. Az előző, zsinórban nyert hat aranyérem elkényeztette őket, a csapatuk kerete erős, van mire alapozni az önbizalmukat. A Puskás Akadémia és a Paks illetékesei viszont szinte nem is hajlandóak elemezni a saját bajnoki címük esélyeit. A legkülönösebb Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzőjének a kommunikációja, aki szeptemberben határozottan és egyenesen kijelentette, bajnok akar lenni, majd most, április elején már ezt mondta: „Nálunk továbbra sem téma a bajnoki cím!”