Elég, ha csak a meccsre tudsz jönni

Ezzel együtt még így is akadnak helyek, ahol elegendő felvenni a mezt hétvégén, mert a klubvezető és a játékos közötti megállapodás értelmében „jó, ha csak a meccsre tudsz jönni, nekünk az is nagy segítség.” A kérdés, hogy miben? A nem is olyan lassú elmúlásban? Ahol csak a tízezrekben számolt pályáralépési pénz adja az egyedüli összetartó erőt, ott megvannak számlálva az egylet napjai.