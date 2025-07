Különleges mezben lép pályára a Liverpool Japánban

A Liverpool futballcsapata közép-európai idő szerint ma 12.30-kor Jokohamában a Yokohama F. Marinosszal csap össze, amely az előző szezonban csak kilencedik lett a japán élvonalban, de patinás együttes, és három éve ligaelső volt. A Szoboszlai Dominikot és immár Kerkez Milost, valamint Pécsi Ármin is foglalkoztató Vörösök számára ideális ellenfél, hogy kozmetikázzák az ázsiai felkészülési tornájuk mérlegét.

Tudniillik a Pool szombaton Hongkongban 4-2-re kikapott az AC Milan csapatától. Azt mindenképpen említsük meg, hogy Szoboszlai parádés gólt szerzett – ahogyan az olaszok kapujának bal felső sarkába tekerte a labdát, arra csettinthettünk –, és Arne Slot vezetőedző nem dőlt a kardjába a vereség miatt. A tréner a két félidőben két teljesen különböző tizenegyet küldött a pályára (Szoboszlai az első játékrészben, Kerkez a másodikban játszott), ami jelzésértékű arra nézve, mennyire kell mélyreható következtetéseket levonni a végeredményből. Három nappal korábban Szingapúrban a Milan 1-0-ra kikapott az Arsenaltól, de ezzel nem volt vége a meccsnek, mert 11-espárbaj következett (!), amit 6-5-re a milánóiak nyertek meg.

Mindkét fél elmondhatta, hogy győzött, de az efféle hírverő meccseknek az a lényege, hogy az adott országban a közönséget nyerjék meg. Az európai topligák, topcsapatok minél nagyobb tábort akarnak maguk mögé állítani Ázsiában, ami hatalmas piac – lásd televíziós jogdíjak, rajongói termékek árusítása.

„Nem hiszem, hogy sok csapatnak van lehetősége arra, hogy 25 ezer szurkoló előtt eddzen, nekünk megadatott. Jó látni, hogy milyen sokat jelent a Liverpool a szurkolóknak szerte az egész világon” – jegyezte meg Slot Hongkongban, ahol ugyanúgy telt ház volt a csapat meccsén (50 ezer néző), mint ahogy az lesz ma Jokohamában is (72 ezer néző) is. Említsük meg, hogy Hongkongban a Liverpool négy játékosa, Szoboszlai, Kerkez, Andy Robertson és Joe Gomez helyi fiataloknak vezetett edzést egy U14-es edzőtáborban. Hétfőn Tokióban pedig a teljes csapat egy templomban meditációs foglalkozáson vett részt egy szerzetes vezetésével – ezek is mind bekerültek a hírekbe, ezek is növelték a klub iránti szimpátiát.