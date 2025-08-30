2 órája
Olykor a tehetség és a munka sem elég
Kalmár Zsoltnak nem az NB III-ban lenne a helye, de a sors most ennyit engedett.
Kalmár Zsolt, a Fehérvár játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában játszott ETO FC Győr - Fehérvár FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2024. október 5-én
Forrás: MTI
Fotó: Tóth Zsombor
Kicsit szomorúan olvastam a hírt, hogy Kalmár Zsolt 30 évesen az NB III-ban szereplő Gyirmóthoz igazolt. Ezzel tulajdonképpen hazatért, hiszen Gyirmót 1970 óta Győrnek a része, annak a Győrnek, ahol Kalmár Zsolt született, nevelkedett és élvonalbeli futballista lett a város tekintélyes klubjában, az ETO-ban, és ahonnan 2014 májusában alig több mint két héttel a tizenkilencedik születésnapja előtt eljutott a felnőtt válogatottba is.
A tízes évek elején úgy beszéltek róla, mint a magyar labdarúgás akkori talán legnagyobb ígéretéről. Pintér Attila volt éppen az ETO vezetőedzője, sokan bírálták, hogy miért nem szerepelteti többet a kamaszkorból éppen kifelé tartó tehetséget, holott Kalmár Zsolt még kiskorúként kétszer is pályára lépett a 2013-ban megnyert bajnokság végén, sőt, megszerezte az első gólját is, ezután lett végleges tagja a felnőtt keretnek, a következő idényben már minden hazai sorozatot figyelembe véve 26 meccsen szerepelhetett, és Pintér Attila volt az is, akinek az első válogatott meghívóját is köszönhette.
RB Leipzig, FSV Frankfurt, Bröndby, Dunaszerdahely – ezek a klubok következtek sorban, majd két éve hazajött a Fehérvár FC-hez, és ebben a tizenegy évet átölelő időszakban összesen 207 bajnoki meccsen jutott szóhoz – Lipcsében nehéz volt bekerülni, de a gyakori sérülések is akadályozták a kibontakozását, és három Európa-bajnokságról is lemaradt ezek miatt. Az előző évtized végén futott a szekere a DAC-ban, a klub legnagyobb sztárja lett, Marco Rossi folyamatosan számított rá a válogatottban, úgy tűnt, végre a képességeihez méltóan alakul a karrierje, amikor eljött 2021. március 21-e, az Andorra elleni vb-selejtező idegenben, és Kalmár Zsoltnak az első félidő derekán egy felugrást követő földet érésnél elszakadt a bal térdében a külső térdszalag – tizenhat hónapot kellett kihagynia.
Két éve is megsérült, a legutóbb pedig az idén tavasszal műtötték meg, még mindig nem egészséges. A magyar futball történetében az ő esete sajnos nem páratlan. Orth György, majd Albert Flórián pályafutását is megtörte egy-egy súlyos sérülés, a közelmúltból pedig eszünkbe juthat Buzsáky Ákos, aki a Premier League-ben állt ígéretes karrier előtt, de a térde többször tartotta távol a pályától, mint engedte játszani.
Ki mit ér el a futballban, kiszámíthatatlan. Nem mindig elég a tehetség, az odaadás, az alázat és a sok munka, a szerencse sem figyelmen kívül hagyható faktor.
Kalmár Zsoltnak 30 évesen nem az NB III-ban lenne a helye, ám a sors ennyit engedett. Kár.