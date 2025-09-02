Szoboszlai kozmikus bombája: korunk hőse szintet lépett

Szoboszlai Dominik az Arsenalnak lőtt, győztes szabadrúgás góljával ismét szintet lépett. Magyar futballistáról Angliában legutóbb talán az Évszázad mérkőzése, a londoni 6:3 után áradoztak így, 1953-ban. Korunk hőse a Premier League-ben először talált be szabadrúgásból, a lehető legjobbkor, a fő vetélytárs, a tavalyi ezüstérmes ellen, feledhető mérkőzésen, ám felejthetetlen, kozmikus bombával.

Gary Neville, korábbi angol válogatott, a Sky Sports szakértője, Cristiano Ronaldóhoz mérte Szoboszlait, saját mestere, Arne Slot kijelentette, ő az, aki pontosan megmutatja, miről is szól a Liverpool, az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta varázslatos mozdulatról, David Raya kapus elképesztő lövésről beszélt, a csapattárs, Hugo Ekitiké ugyancsak a varázslatos jelzőt használta, a meccs után pedig úgy gratulált honfitársunknak, hogy meghajolt előtte.

Mielőtt azonban kijelentenénk, hogy ennél szebb, nagyobb, fontosabb, emlékezetesebb gólt elképzelni sem lehetne, csak vigyázzunk. Dehogynem lehet. Én már el is képzeltem.

Szombaton, Dublinban az írek és/vagy jövő kedden, a Puskás Arénában a portugálok ellen.

Utóbbit legalább Cristiano Ronaldo is közelről csodálhatná. Hiszen kezdődnek a jövő évi világbajnokság selejtezői, mindjárt két kulcsmérkőzéssel. Aligha kérdéses, hogy ha négyes csoportunkban akarunk valamit keresni, oda-vissza meg kell verni az örményeket és legalább itthon az íreket, az ellenpólus pedig a portugálok elleni, idegenbeli fellépés, ami enyhén szólva nem nekünk áll. Azaz a további két összecsapás tűnik a mérleg nyelvének – éppen az első kettő.

Szoboszlaihoz mérhető klasszisa nem volt tucatszám a futballunknak, de számos, méltó előd azért igen. És Puskás Öcsi madridi tündöklését nem számítva,

mindegyikükre igaz, hogy pályafutásuk legmaradandóbb góljait a magyar válogatottban érték el.

Maga Szoboszlai is, 2020 novemberében, az Izland elleni Eb-pótselejtező 92. percében, amivel „kirúgta” a csapatunkat az Európa-bajnokságra.

Most a vb-re kellene kijutni, negyven esztendei, rendre elvetélt reménykedés után. Könnyen lehet, hogy az Arsenal elleni, vasárnapi löket dönti el végül a 2025/26-os angol bajnokság sorsát – de őszintén, mi az nekünk egy magyar vb-részvételhez képest? Mert bár Kerkez Milos érkezése óta a Liverpoolban, eddig példátlan módon, két magyarért is szurkolhatunk (Pécsi Ármint még nem is számítva), a válogatottban azonban tizenegyért. Ami nem csak mennyiségi különbség.