Durvul a harc a Gonosz ellen (videó)

Az idén sem maradunk borzongás nélkül a mozikban. Megérkezett a népszerű franchise következő fejezete, az INSIDIOUS – AZ UTOLSÓ KULCS.

A film producere James Wan, akinek horrorjai egytől egyig telitalálatok: a Démonok között és a Fűrész-sorozat, az Amikor kialszik a fény és az Annabelle mind a műfaj legnépszerűbb filmjeivé és kasszasikerré váltak az egész világon és Magyarországon is.

Elise Reiner a sötétség elleni harcra tette fel az életét. A paranormális ügyeket vizsgáló, látnoki képességű asszony tudja, hogy ahányszor szembefordul a világunkba átjutó démonokkal, annyiszor csökken az életereje, míg végül semmi sem marad belőle, és ő meghal – de legalább megvédte azokat, akik a segítségére szorultak.

Ez a történet ismét a Gonosz elleni harc frontvonalába vezeti vissza nézőit, méghozzá abba a házba, amelyről a szelleműző csapat biztosan nem sejtette, hogy egyszer az útjukba akad: Elise szülőházába.

Amikor egy kétségbeesett férfi hívja őket, a szemük se rebben. Ám amikor elárulja, hogy hol dúlják fel ártó jelenések egy békés család otthonát, Elise megrémül: hiszen abban a házban töltötte nehéz gyerekkorát, és most szembe kell néznie a szellemek mellett a múltjával is.

Ő és a társai is érzik, hogy ha vállalják a megbízást, bezárul a kör, és ez az eset mindannyijuk számára az utolsó lehet. Hiszen a kezdet egyben a vég is – a rájuk váró démon mindig is tudta, hogy egyszer viszontlátja még Elise-t, és egy eget-földet megrázó küzdelem során leszámolhat vele.

