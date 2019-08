10+1 bizonyíték, hogy Európa legszebb nőjének minden (is) jól áll – tanulj te is Korinnától!

View this post on Instagram

Európa legnagyobb szív és érrendszeri kongresszusán – EuroPCR 2019 Már több alkalommal dolgoztam együtt egy kiváló német-litván céggel, ( AR Baltic Medical ) akik egyedi technikával, speciális ballonokat gyártanak, melyeket szívinfarktuskor, trombóziskor és súlyos érszűkület esetén helyeznek az érfalba. Kosztüm: @artzmodellhungary #EuroPCR #EuropeanAssociationofPercutaneousCardiovascularInterventions #work#conference#healhcare#paris#congress#korinnakocsis#KK#interventionalcardiology