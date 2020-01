A nézők kedvence lett az Exatlon Hungary

Január 1-jén startolt a vadonatúj évad, amely máris tarol a nézettségi versenyben.

Az erős indulást követően az Exatlon Hungary a 18-49-es korcsoportot vizsgálva nyeri saját idősávját, ezzel átlagosan az elmúlt öt hétköznapon maga mögé utasította az RTL Klub nagyszabású kosztümös sorozatát, a Bátrak földjét.

A 2020-as évet erősen indította a TV2 Csoport. Hétköznapokon, a TV2 csatornát a két fő kereskedelmi célcsoport, a 18-59 és a 18-49 évesek nagyobb arányban választották, mint a fő versenytársát az RTL Klubot, és ez az eredmény nagyban hozzájárult a TV2 Csoport győzelméhez is.

A hétköznapok főműsoridejét tekintve is több néző választotta a TV2 Csoport csatornáit mind a két korcsoportban, és

ha a két fő csatorna harcát nézzük az esti idősávban, a 18-49 éves nézők inkább a TV2 műsorait választották az RTL Klub műsoraival szemben.

Az esti fiatalos nézőközönséghez nagyban hozzájárult a január 1-vel indult Exatlon sport reality második évada, ami az első öt adást tekintve átlagosan a 18-59 éves nézők 13,3%-át, míg a 18-49 éves nézők 14,3%-át mondhatta magjáénak. A 18-49 éves korcsoportban ezzel az eredménnyel a műsor nyerni tudott az RTL Klub azonos idősávjával szemben, azaz az Exatlont 12%-kal többen választották, mint az RTL Klubot a műsor idősávjában.

A 18-59 éves korcsoporton belül is dominálnak a 18-39 évesek, átlagosan ennek a korcsoportnak a 14,9%-a választotta a műsort hétköznap esténként. A gyerekek, azaz következő generáció nagy részben a TV2-t választotta, hiszen a műsor korábbi évadához hasonlóan most is kimagasló eredmény a 4-17 éves nézői részesedés, az első 5 adás átlagosan ennek a korcsoportnak 25,3%-át nyerte meg magának. Ennek a korcsoportnak is köszönhető a fiatalos közönség, hiszen nagy erőssége még a műsornak az együtt tévézés családtaggal, háztartásbelivel, ami látszik a 2019-es saját gyártású műsorokhoz képest is kimagasló 30,4%-os részesedéséből, ahol a gyerekek (4-17 éves) és a felnőttek (18-59 éves) közösen kísérték végig a sport reality által nyújtott izgalmakat.

Az Exatlon Hungary minden eddiginél látványosabb pályákkal és izgalmas fordulatokkal várja a nézőket hétköznap esténként, a Mintaapák után.