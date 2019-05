A túlélés záloga címmel jelent meg a szécsényi Helldiver zenekar első albuma

A Helldiver útja sokak küzdelme egy fontos üzenettel: a kirekesztettség, a mellőzöttség, az elhallgatás világában sem szabad feladni, mert mindig van értelme a kitartásnak.

Aki a mai világban magyar rockzenekar alapítására adja a fejét, az olyan áldozatot hoz, ami a kívülállók számára sokszor felfoghatatlan. Sokaknak jobbára akkor tűnik fel ennek a nagysága, ha egy-egy időközben kedvenccé vált zenekar eltűnik abban a dzsungelben, amit a politikai alapon működő liberális cenzúra erőltet rá a magyar társadalomra.

A liberális világban ugyanis tabu bármilyen értékrendet hangoztatni, aki pedig netán a hazaszeretetet is dalba foglalja, az rosszabb, mint ha valaki háborús bűnöket követne el.

A rockzenekarok kiszorítása a magyar kultúrából lassan húsz éve tartó folyamat, de igazán az elmúlt években jutott csúcspontra. Lehet bármilyen népszerű, tehetséges egy-egy formáció, esélye sincs arra, hogy bekerüljön a nagy rádiók lejátszási listájába, ha nem kellően trendi liberális értelemben. A kirekesztés pedig a dominóelv alapján megy tovább: akit nem játszanak a rádiók, azt nem hívják a nagy fesztiválokra, és a helyi önkormányzatok által működtetett rendezvényekre sem jutnak el, mert, ugye, nem játsszák őket a rádiókban. A kör bezárult.

Az Ossian új albumának Gyönyörű bolond című klipje a márciusi megjelenést követő egy hónap alatt félmilliós­ letöltést ért el, most közelít a 800 ezerhez. A Mahasz eladási 40-es toplistáját két hete 20 Ossian-album foglalta el. Ez persze senkit nem érdekel, magyar rockzene helyett továbbra is a hallgathatatlan zagyvaság vagy az alternatív zenét játszó paprikajancsik majomkodása tölti meg az étert.

Azért is említettem meg az Ossiant, mert a Nógrád megyei Szécsényben alapított Helldiver zenekar talán ehhez a zenei irányhoz áll a legközelebb. A most megjelent,

A túlélés záloga című album egy klasszikus hard rock és heavy metal ötvözet, ami erősen emlékeztet az Ossian korai időszakára,

modern hard rock beütései és hangzása pedig kiemelkedő minőségi szintre helyezi az albumot, és azokkal is megkedvelteti, akik a dallamosabb nótákat szeretik. És hát miről is szólhatna egy ilyen lemez, mint a saját küzdelmeikről, álmaikról, azaz saját magukról. Mindez úgy, hogy mindenki magáénak érzi, akinek volt olyan fontos célja, amit meg szeretett volna valósítani, és ez sikerült is. Főleg, ha rengeteg munka, főleg kitartás kellett hozzá.

Ez a Helldiver útja, sokak küzdelme egy fontos üzenettel: a kirekesztettség, a mellőzöttség, az elhallgatás világában sem szabad feladni, mert mindig van értelme a kitartásnak.

Azzal pedig, hogy a hazaszeretetről is szól egy szám az albumon, garantálni lehet a további karantént. De hát ez kit érdekel?

A piros, a fehér és a zöld klip hátterét Agócs Sándor basszusgitáros a HammerWorld magazin májusi számában így értelmezte:

„Mindig fontos volt számomra a nemzeti identitás, a hazaszeretet, az összetartozás. Úgy érzem, hogy ez a szöveg fontos gondolatokat fogalmaz meg: összetartozunk, mint az ég és a föld, mint a három szín: a piros, a fehér és a zöld.

Bízom benne, hogy ezeket az érzéseket nemcsak a zenében, hanem a klip képeiben is sikerült megjelentetnünk.”