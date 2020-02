Balázs Fecó lesz A Dal második elődöntőjének vendége

Az énekes az Évszakok című szerzeményt adja elő a 19 óra 35 perckor kezdődő műsorban.

A Kossuth-díjas énekes elmondta, hogy mindig örömmel vendégszerepel A Dalban. Beszélt arról is, hogy a Magyar Televízió gyártásában készült Nyolc évszak című sorozathoz készült dala azt az életérzést jelenti, ami az 1980-as évek közepén jellemző volt rá.

A Dal 2020 második elődöntőjében a Duna Televízió és a Duna World műsorán kiderül, hogy melyik négy produkcióval lesz teljes a döntő nyolcas mezőnye és kik küzdhetnek meg a 75 millió forintos, a zenei karrier építésére fordítható főnyereményért.

A február 29-i második elődöntőben Ember Márk (dalának címe: Tovább), a Kies (Az egyetlen), Kóbor Zsóka és Polgár Patrik (Valamiért), Kökény Attila (Búcsúznom kell), Molnár Dániel (Ábránd), a Nene (Későre jár), Pál Dénes (Készen állsz), a Turbo (Iránytű) és Wolf Kati (Próbáld még) mutatja be akusztikus produkcióját.

A múlt szombati első elődöntőből négy produkció – Rácz Gergő és Orsovai Reni a Mostantól című dallal, a Tortuga a Mámor tér 3.-mal, a Fatal Error a Néma című számmal, valamint Takács Nikolas a Csendbeszéddel – már a döntőbe jutott.

A most szombati adásban az is kiderül, hogy kinek ítéli a zsűri A Dal 2020 legjobb dalszövegírója különdíjat, aki elnyeri a Petőfi Zenei Díj azonos kategóriájának a díját is.

A Dal Akusztik online szavazás folytatódik: március 4-én éjfélig lehet voksolni A Dal oldalán az Akusztik menüpont alatt a 30 versenydal akusztikus változatára. A győztest a műsor döntőjében jelentik be. Az elődöntők különlegessége, hogy A Dal történetében először a versenydalok akusztikus változatban csendülnek fel a stúdióban a két elődöntőben.

A Dal 2020 honlapján, valamint Facebook, Instagram és YouTube oldalán extra tartalmak, videók és cikkek is elérhetőek a műsorról.