Családi tábort szervez a Hungarica

E hét végén immár negyedik alkalommal rendezik meg a Hungarica Családi Tábort Csopakon. A családbarát rendezvényen a koncertek mellett előadások, beszélgetések, gyerekprogramok is lesznek.

Fábián Zoltánnal, a zenekar énekesével és Mentes Norberttel, a Hungarica és a Moby Dick gitárosával a likebalaton.hu beszélgetett a fentiek szellemiségéről, a Balaton jelentőségéről és a május 31. és június 2. között sorra kerülő eseményről.

Ahogyan Mentes Norbert elmondta, a tábor – amelynek programja ide kattintva érthető el – rajongói kezdeményezés volt.

– A csopaki üdülőfalu és kemping területén nagyjából 150 ember fér el, így a rajongóinknak, akik családostul jönnek, teljesen ideális. Rajzverseny, arcfestés, íjászat, kézműves foglalkozások lesznek, és rossz idő esetén is meg tudjuk tartani a programokat, van esőhelyszínünk. Persze, azt se felejtsük el, hogy pár percre van a Balaton, amely szintén számtalan lehetőséget rejt – részletezte a gitáros.

Mivel hosszú ideje jó kapcsolatot ápolnak a lengyelországi zenésztársakkal és szervezőkkel, a Hungarica rendszeresen turnézik is az országban.

– Mindig meghívunk olyan zenekarokat, amelyek illeszkednek a tábor ideológiájába, így lengyel fellépőink is szép számmal vannak. A lengyel-magyar barátság ápolása a rockzenén keresztül már tíz éve a szívügyünk. Ebben szerencsére a nemzetiségi önkormányzatok is segítségünkre vannak. Mivel ők is támogatnak bennünket, így 30-40 lengyel rajongó is minden évben részt tud venni a táborban. Ezáltal nemzetközivé nőtte ki magát a kezdeményezés – fejtette ki az egyébként a Moby Dick gitárosaként is tevékenykedő zenész.

– Eddig még nem gondoltunk arra, hogy Lengyelországba is elvigyük a tábort, de nagyon jó ötlet. A Hungarica minden évben turnézik Lengyelországban, tavasszal és ősszel is csinálunk egy-egy kört, de hogy a tábort elvigyük oda… Remek lenne, ha ezt a lengyelek közül valaki vállalná helyi szinten is – válaszolta Mentes Norbert egy újságírói felvetésre.

– Az első anyagunkat többek között Téglás Zolival és Nagy Feróval közösen vettük fel. Most is stúdiózunk és ugyanazzal a hangmérnökkel dolgozunk, mint akkor. Zajlanak a felvételek, őszre várható a lemez, egy koncert-DVD-vel kiegészítve. Tavaly voltam 50 éves, ebből az alkalomból volt tavaly egy jubileumi koncertünk, és ennek a fellépésnek az anyagából válogattunk a korongra. Addig még klipforgatás is vár ránk, hamarosan jön az új videó – sorolta az érdekességeket Mentes Norbert.

A 2019-es tábor különlegessége, hogy – idén 50 éves a P. Mobil, az ő jubileumi koncertjük nálunk lesz. Jönnek a régi „mobilosok”, az biztosan nosztalgikus és emelkedett is lesz egyben. Lesz egy lengyel rapper, aki hazafias érzelmű szövegeket ír, illetve jön a Pozytywka nevű női énekes formáció is, ők jó barátaink és már nem először lépnek fel a táborban.

A táborban a jubileumi koncerten az alábbi dal is elhangzik majd, amely az Ismerős Arcok legikonikusabb dalának feldolgozása, immár Baranyi Lászlóval a P. Mobil énekesi posztján:

„Meghallgatjuk egymást, mert közösséget alkotunk”

A zenekar szellemiségéről az énekest, Fábián Zoltánt kérdezte a likebalaton.hu.

Kevés dal születik abban a témában, amelyben ti alkottok. Küldetésednek érzed ezt az alkotási folyamatot?

Természetesen, hiszen szeretnénk továbbvinni azt, amit az őseink ránk hagytak – ez is egyfajta küldetéstudat.

Ez is egyfajta értékmentés/megőrzés. Felhasználsz esetleg népdalokat, szövegeket, gyűjtöd az inspirációt a gyökerekből is?

Mivel ez valóban a gyökereinkben van, az ember akaratlanul is felhasznál alapokat, hiszen rendkívül inspirálók számunkra. Most készül az új lemezünk, és az intro épp azokról szól, akik a magyarságuk miatt börtönben sínylődnek.

Hogyan képzeljük el a tábor hangulatát?

Ahogy mondod, az egészen apró dolgokban: a táborban nem megyünk el egymás mellett, nem csak két szót váltunk egymással kapkodva, hanem leülünk és figyelünk a másikra, meghallgatjuk egymást, mert közösséget alkotunk. Családostul, hiszen ez a tábor ilyen formában is szól a közösségről, a zene nyelvén keresztül.

Balatoni táborhelyszínről van szó. Ennek is van jelentősége a Hungarica életében.

A Balaton a magyar tenger, és ez mindent elmond. Az egyetlen nagy, megmaradt turisztikai, vízhez köthető felületünkről van szó.

Miben érzed a zenekar munkájának jelentőségét, súlyát?

Abszolút felelősség. Úgy kell élnünk és léteznünk a világban, hogy a zenénkkel példát mutassunk, ez a mi felelősségünk az emberek irányában.

Borítóképünkön a zenekar tagjai és a tábor résztvevői