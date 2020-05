Elmeorvosi megfigyelés alá került Szilágyi István fia

Súlyos terhet kell továbbcipelnie Humenyánszky Jolánnak, Szilágyi István özvegyének. Minden és mindenki az apagyilkossá lett fia, Péter bomlott elméjéről tanúskodik.

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) megkezdődött a 49 éves volt operatőr, Szilágyi Péter megfigyelése – írja a Magyar Nemzet.

Az alapos gyanú, a szemtanú édesanya és a helyszíni szemle adatai, tárgyi bizonyítékai szerint ő verte agyon részben kalapáccsal ütlegelve a 82 színművész apját a XVII. kerületi, egykor szebb napokat látott családi házban. A férfi pszichiátriai kezelés alatt állt, de az anya szerint rendszertelenül szedte gyógyszereit, a nyugtatókat, mivel nem volt mindig pénzük a szerek kiváltására. Vasárnap reggel éppen a gyógyszerhiány válthatta ki a fiából a dühöngést, véli az anya.

Az IMEI-ben most pontosan fel kell mérni az igazságügyi elmeorvosoknak, hogy a gyanúsított milyen elmeállapotban van, a neki felírt gyógyszerek elégségesek-e a betegsége(i) kezelésére, a labilis idegállapot, a dühöngés megelőzésére. Azt is vizsgálniuk kell, hogy a gyilkosság idején beszámítható állapotban volt-e, vagy sem – ez a büntethetőségét dönti el, ha nem tudta felmérni kalapácsos támadása következményeit, a bíró nem ítélheti el, ellenben el kell rendelni a kényszergyógykezelését. Amit egyébként szintén a Kozma utcai börtön épületegyüttesében található, büntetésvégrehajtási eszközökkel őrzött IEMI-ben fognak elvégezni a férfin.

Ami sajtóbeszámolók és a családot jól ismerők elmondása alapján kijelenthető, Szilágyi Péternek nagyon komoly pszcihés problémái voltak és vélhetően vannak. Ennek köszönhetően rendszeresen verte a szüleit. A vasárnapi kihallgatásán még nem volt hajlandó beszélni a történtekről a nyomozóknak, vagy csak nem is tudott volna pontosan visszaemlékezni a történtekre, nem tudni. Keddi letartóztatásán már azt mondta a nyomozási bírónak, hogy ő csak védekezett az apja ellen.

A szemtanú anya már vasárnap arról beszélt, hogy fia dühöngeni kezdett és először önmaga ellen fordult, verte a fejét a falba, az ágykeretbe, mire az apja lefogta, hogy védje, a fiú azonban kicsúszott az alig 50 kilós apa fogásából és akkor elszabadult a pokol.

Az anya szerdán a Ripostnak azt mondta a fiáról: „Nagyon furcsán viselkedett. Mielőtt a fejét az ágy karfájába kezdte volna verni, azt mormolta: ‘A bolygók között rendet kell rakni! A bolygók között rendet kell rakni…’ Máskor is voltak furcsa dolgai, ezért nem tulajdonítottunk neki különösebb jelentőséget, de most már csak arra tudok gondolni, hogy talán az apjára célzott…”

A bulvárlap munkatársait beengedte Jolika néni a gyilkosság helyszínére, az erősen lelakott családi házba is. Itt a kollégák furcsa falfirkákat – például „Apám” , „Tök jó hely a börtön!”, illetve „A szüleid a legfontosabbak!” – és lövésnyomokat is láttak. „Mi nem szóltunk rá Péterre, miért is ne rajzolgathatott volna a falra, ha ahhoz van kedve? Nem baj. Annyi különös gondolat kavargott a fejében, hogy azokat mind ki kellett adnia magából.” – mondta az összefüggéstelen mondatokra és furcsa firkákra az édesanya, aki szerint a fiúnak van légpuskája, állítólag engedélye is van hozzá, ám nem engedték az udvaron lövöldözni, így a házban a szekrényekre lövöldözött.

„Minket nem zavart, ránk nem célzott, és legalább jól érezte magát közben” – mondta Jolika néni. A puska egy széfben van most is, a kulcsot elvitte magával a fiú az IMEI-be.

Borítóképünkön Szilágyi István