Először érkezik Magyarországra a Five!

A szervezők bejelentették, hogy az amerikai rapper, Flo Rida mellé még egy nagy nemzetközi meglepetés érkezik: az EFOTT-on lép színpadra hazánkban először a híres fiúbanda, a Five! A 45. Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója idén a Velencei-tó északi partján, a VVSI Evezőspályánál 2020. augusztus 26-30. között várja a bulizni vágyókat.

A retró fiúbanda igazi csemegének ígérkezik a hazai fesztiválos felhozatalban. Az 1990-es évek legnagyobb nemzetközi sztárjai egyértelműen az akkori fiú- és lányformációk voltak, a Five ’97-ben csatlakozott ezek sorához. Azonnal robbantottak, amely nem is csoda, hiszen nem mással, mint Simon Cowellel paktáltak le, akinek többek között az utóbbi idők legsikeresebb tehetségkutatóit (The X Factor, America’s Got Talent, American Idol) is köszönhetjük. Legmenőbb slágereik az Everybody Get Up, a When the Lights Go Out és a Keep on Movin’, amelyek közül az elsőt eddig közel 25 milliószor tekintették meg a legismertebb videómegosztón, utóbbi pedig több mint 50 millió lejátszásnál jár a Spotify-on. A csapat többször abbahagyta már a zenélést – ezzel összetörve számos női szívet –, azonban az alapfelállásból hárman (Ritchie Neville, Scott Robinson és Sean Conlon)újra nyakukba vették a világot, aminek köszönhetően 2020. augusztus 28. péntek éjszaka a magyar szíveket is újra megdobogtathatják.

És nem ők lesznek az egyetlenek, akik visszarepítik majd az efottozókat az időben. A legnagyobb bulik sokszor a retró nagykedvencek koncertjein alakulnak ki, ezért a szervezők a 2020-as EFOTT színpadjaira várják Zoltán Erikát, Betty Love-ot, Krisz Rudit, a Groovehouset, a Kozmixot, a Happy Ganget, az UFO-t, és újra az ország kortalan kedvenceit, Korda Györgyöt és Balázs Klárit is!

„Nagyon rég találkoztunk már a közönségünkkel, és rettenetesen hiányzik az a légkör, amely fesztiválokon, de főleg az EFOTT-on körülvesz minket. Az izgalom, a vibrálás, illetve a fiatal közönség szeretete, amelyet csak az érez át igazán, aki előttük, a színpadon áll, mindezt szavakba önteni nehéz”

– osztotta meg érzéseit Korda György művész úr, aki természetesen feleségével együtt lép majd fel a tóparton, a csütörtöki napon.

„Az idei évben tervezünk egy kis újítást, mindenképp szeretnénk bevenni a repertoárba néhány olyan dalt, amelyet nagyon sokan kedvelnek, azonban az eddigi koncerteken nem hallhattak. Ugyanakkor a régi klasszikus kedvenceket sem hagyjuk ki, hiszen mi is szeretjük őket!”

Az örökzöld slágereket (amelyek újra fénykorukat élik a fiatalok köreiben) a koncertek mellett a hazai lemezlovasok is megpörgetik majd, hiszen a pöttyös labdákkal operáló Dévényi Tibi bácsi és a mindig telt házas Necc Party is hatalmas show-val készül az EFOTT színpadára!

Borítókép: fiatalok tombolnak az EFOTT-on