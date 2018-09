Film készült a Csík zenekarról

Kevés együttes mondhatja el magáról, hogy már három évtizede létezik és dolgozik. A Csík ilyen.

Miközben megőrizték a hagyományos magyar népzene iránti eredendő kötődésüket, a populáris dallamokat tökéletesen simították bele a népzene szövetébe, egyaránt megérintve ezzel a rock- és a népzene rajongóit, akik életkortól függetlenül együtt éneklik a dalaikat. Mindeközben Kossuth-díjjal, Magyar Örökség-díjjal és Príma Primissima-díjjal ismerték el munkásságukat, lemezeik rendre platina- és aranylemezek. Tevékenységüknek köszönhetően széles közönség ismerte és kedvelte meg a magyar népzenét.

Most a Csík zenekar harmincadik születésnapjára jubileumi kisfilm készült Csík30 címmel, Kiss-Stefán Mónika rendezésében. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával született alkotás bepillantást nyújt az elmúlt három évtizedbe. Sőt a készítők ígérete szerint meglepetést is tartogat: a kántorként szolgáló rendező a feldolgozásaikról híres zenészekkel egy templomi dicséretet írtak át a forgatáson, amelyet próbaterembe vittek, majd a filmbe is belecsempészték.

A Csík30 című alkotás előzetesét itt tudja megtekinteni:

A stáb több hónapnyi előkészület után állt a kamera mögé, majd elkísérte a zenekart a Felvidékre, a kecskeméti jubileumi koncertre, a stúdióba, átnéztek több száz fotót, első kézből hallhatták az eddig nem ismert sztorikat – több héten át Csík-zene szólt a fülükbe.

A tudományos és kulturális világban dolgozó rendező számos fesztiválon került már dobogós helyre. Az elmúlt évekből néhány sikeres film tőle: Semmelweis arca, Bronzkori rejtélyek, Múmiavilág és A 100 éves tanárlegenda.

Borítókép: Kunos Tamás, Bartók József, Csík János, Barcza Zsolt, Makó Péter és Szabó Attila (b-j), a Csík Zenekar tagjai a Fonó Budai Zeneházban 2017. február 15-én

MTI Fotó: Máthé Zoltán