Fodor Annamária: próbálok békében, nyugalomban lenni

Az RTL Klub kosztümös telenovellájában, a Bátrak földjében a bárónét alakította, míg korábban a Munkaügyek című sikeres sorozat Timijeként zárta szívébe az ország.

Pár hete Ülj le mellém! címmel értékteremtő beszélgetéssorozatot indított el Molnár Andrea táncművésszel, amit egy videócsatornán lehet figyelemmel követni. A színésznővel a Vasárnap Reggel újságírója, Tarnóczy Orsolya beszélgetett.

Egy hete ért véget a Bátrak földje című sikeres sorozat, melyben Rokoczay Jozefint, a bárónőt alakította. Milyen érzés volt búcsút inteni ennek a hosszú időszaknak?

Ez valóban egy nagyon dús év volt. Tele magasságokkal és mélységekkel. Sokat köszönhetek ennek a sorozatnak, rengeteget tanultam magamról, az életről, a helyzetekről, a tehetségről. Iszonyú hálás vagyok, hogy része lehettem egy ilyen nagy formátumú különleges filmes munkának. Azt gondolom, hogy minden részvevőnek ez egy igazi mérföldkő.

Melyik volt a legnehezebb és egyben a legnagyobb kihívást jelentő jelenete?

El kellett játszanom, hogy egy bódító teától egyszerűen megbolondultam. Egyébként nagyon élveztem ezt a jelenetet, kihívásként éltem meg. Jozefinnek egy abortuszon is túl kellett esnie, az viszont rendesen megtépázott. De minden nehézség, öröm volt színészileg.

Mit adott önnek ez a sorozat?

Rengeteg szép dolgot: barátokat, felnőtt, igaz gondolatokat. Megerősített magamban és a már meglévő tudásomban.

Elismert és sikeres színésznőként hogyan éli most a mindennapokat?

Próbálok békében, nyugalomban lenni. A férjemmel száznyolcvan fokos fordulatot vett az életünk, sok küzdelemmel élünk. A szeretteink egészségét tartjuk szem előtt, ezért minden óvintézkedést megteszünk.

Le tudott lassítani?

Néha lassítok és fékezek, de olykor meg feltornyosulnak a feladatok és akkor képtelenség.

Mit a legnehezebb elfogadnia ebben a kényszerű szünetben?

A tehetetlenséget, hogy el vagyunk választva egymástól. Meg a tudatlanság az ismeretlen miatt.

Mit tervezett az idei évre, és mit kell most újragondolnia?

Igazából most sodródom. Egyelőre most semmi mást nem tehetek. Évek óta a Pintér Béla Társulattal dolgozom, amit imádok és gondolataimban velük gondolkozom. Egyelőre nincs feladat, a jövő majd megmutatja mikor és hogyan indul újra az egész. A Pagonyban volt egy felkérésem, Krucsó Rita bábszínész volt osztálytársammal dolgoztam volna együtt. Illetve Oláh Andi rádiós műsorvezetővel alapozunk egy új sorozatot, ami az ő találmányának a Könyvben utazom-nak az élő interaktív változata lenne. Szóval most minden várat magára, de bízom a legjobbakban!

Mire jut most több ideje?

Magamra. Olvasok, töltődők. A kutyánkkal egyedül próbálom ezt a nehéz időszakot görgetni előre. A férjem ugyanis edzőtáborban, de hamarosan láthatom, ami örömmel tölt el. Minden szempontból embert próbáló időszak ez nekem.

Mikor lett kutyatulajdonos?

Most lesz három éve, hogy kutyánk van. Mici Gyömrőről származik, egy dobozban találták a testvéreivel együtt. Az egyik legjobb és legfélelmetesebb döntés volt, hogy őt magunkhoz vettük. Imádjuk, főszereplője az életünknek.

Az emberek nagy része most befelé figyel. Ön is átgondolja a dolgait?

Folyamatosan ezt teszem, nagyon mást nem is tudok csinálni.

Az alkotó embereket inspirálják a rendkívüli helyzetek. Önt is megihleti ez a változás?

Sokkal jobban értékelem a családommal töltött pillanatokat. Sokszor beszélünk telefonon. Nem találkozunk, nem érintkezünk, de kerítésen, szatyrokban nyújtjuk át egymásnak a szeretet csomagokat. De a kérdésre visszatérve, persze valahol ihlető is ez a helyzet, rengeteg új vágyamat fogalmazom. A változás örök és ez mozgat.

Lesz tanulsága a mostani hónapoknak, vagy minden úgy megy tovább, mint a járvány előtt?

Bennem már most is máshogy telik, más helyre került a fókuszpont. A nagy világról csak sejthető merre indul el. Csak reménykedni lehet, hogy pozitívan jövünk ki ebből az egészből.

Mit fog csinálni ha visszaállt a megszokott rend?

Nem tudom, fogalmam sincs. Nyár lesz-e vagy tél…Mindenesetre a tanyánkon érnek a zöldségek, szüret biztos lesz!

Szeret kertészkedni?

Nagyon. Ez a tanya, ahol mi felnőttünk egy csodás örökség a nagyszüleinktől, amit próbálunk újra felvirágoztatni. Van szőlő, almafa, dió. Egy valódi édenkert.

Egy punk zenekar énekesnőként is találkozhattunk már önnel. A zene is része az életének?

Imádom a zenét, hisz ezt a létezését alapja. Egy színésznő számára a zene központi kérdés, hiszen a szakmánkhoz tartozik. Pintér Bélánál decemberben mutattunk be egy operát, amihez sok segítséget kaptam Berecz Bea korrepetítortól és Wierdl Eszter operaénekestől. Csodás felfedezés volt, iszonyú hálás vagyok, hogy valaki szárnyakkal ruházott fel és azt mondta: neked ez is menni fog, próbáld meg. A jövőben szeretnék komolyabban foglalkozni a hangommal. Nagyon érdekel opera.

Az opera?!

Miért is ne? Bármit ki lehet próbálni, a punkot már megjártam.

Úgy tudom pont hat évvel ezelőtt kezdett el komolyabban futni. Most mi az, ami kikapcsolja?

Akkoriban kellett valami aktív sportot találnom, amit egyedül bárhol, bármikor, csinálhatok. Ami teljes mértékben átmozgat, kikapcsol, effektíve meditatív. Így leltem rá a futásra. Egyébként szeretek biciklizni, jógázni. A férjem kenu világbajnok és edző így a vízimádat egy közös szerelmünk.

Pont a Színházi világnapon indították el Molnár Andreával közösen az Ülj mellém! webes beszélgetéssorozatukat, ahol a sport és a kultúra kiemelkedő tehetségeit ültetik le egymás mellé. Kinek a fejéből pattant ki a program ötlete?

A férjemmel közösen találtuk ki, hogy létrehozunk egy programot, ahol vegyítjük a hozott tudásunkat, vagyis a sportot és a kultúrát. Összehozzuk a fiatal, kezdő és a szakmájukban már több éve bizonyító tehetségeket. Sok új felfedezettünk van, nekik mind szeretnénk esélyt adni a megmutatkozásra. Az adásokat már másfél éve elkezdtük rögzíteni, komoly munka volt a sorozat megvalósítása, sok önkéntes vállalással.

Molnár Andreával mikor találtak egymásra?

Andi régi családi jó barát, így arra gondoltam mivel ő is művész és jobban benne van a kérdez-felelek műfajban, legyen ő a párom akivel előre gördítjük ezt a műsort. Egyébként csodásan kiegészítjük egymást.

A következő epizódokban kiket láthatnak a nézők?

Jön majd Miklósa Erika operaénekes és Kozmann György többszörös világ- és Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes magyar kenus is. Komolyan tervezzük a következő találkozásokat is, és tervezzük a folytatást, mert úgy tűnik van igény erre a fajta programra.

Alkotóként mi a következő nagyobb álma, amit mindenképpen szeretne valóra váltani?

Most minden szempontból az egészségre fókuszálok, utána jöhet csak az önmegvalósítás.