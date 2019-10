Fodor Rajmund és felesége vigyáznak a házasságukra

Rajmund és a felesége tizennyolc éve vannak együtt, szeretik, tisztelik egymást, a hétköznapok azonban őket is kihívások elé állítják. Ha elvész egymásról a fókusz, azonnal jelzik a másiknak – írja a Hot! cikke alapján a Vasárnap Reggel.

„Vigyázunk a házasságunkra. Mindaz, amit megteremtettünk, felbecsülhetetlen értékkel bír. Ezt mindketten tudjuk, érezzük, mint ahogy azt is, hogy mennyire sérülékeny. A mindennapi gondok súlya alatt vagy egy-egy vita alkalmával mi sem csillogó szemmel nézünk egymásra. De a kapcsolatunk alapja biztos, és ez mindenen átsegít. Ha pedig alábbhagy az egymásra való odafigyelés, azt finoman szóvá is tesszük a másiknak” – monda a sportoló a hot! magazinnak.

A házaspár azt a – számos családban jól bevált – mintát követi, hogy a férj a kenyérkereső, így a feleségnek több ideje és energiája marad a gyereknevelésre.

Főállású anyuka vagyok, én tartom kézben a család életét – vette át a szót Bernadett. „Ingázom a gyerekekkel az iskola és az edzések között, és persze viszem a háztartást. Sokak szerint ez nem számít igazi munkának, de hiszem, hogy a köztünk lévő egység és persze a gyerekek eredményei magukért beszélnek. Ehhez pedig ketten kellünk a férjemmel. Fel vannak építve a napjaink, mindenkinek le van osztva, hogy mi a kötelessége. A gyerekek is tudják a dolgukat, szerencsére rettentő komolyan is veszik a sportot, amit űznek. Dami az édesapja példáját követve vízilabdázik, Nadin pedig ifjúsági válogatott ritmikus gimnasztikázó” – mondta büszkén az édesanya.

„Az iskola és a sport vezérli a mindennapjainkat, helyesebben az egész életünket” – magyarázta a kétszeres olimpiai bajnok pólós. „Ugyanis a szövetség mellett a legtöbb hétvégén dolgozom mint nemzetközi játékvezető. De ezt is igyekszem úgy megoldani, hogy ne tűnjön úgy, hogy nem vagyok jelen a családom életében. Nem szeretnék lemaradni a vasárnapi ebédekről, sem a gyerekek versenyeiről.”

Nincsenek könnyű helyzetben a szülők: a lányuk kamaszodik, a fiuk pedig belépett a kiskamaszkorba. Az iskolakezdést azonban egyikük sem bánta.

„Egyelőre nem szakadt ránk a szülők által rettegett kamaszkor, ízelítőt kapunk csak, de ez könnyen változhat. Ami most nagyobb izgalmakat tartogat, az az, hogy a lányunk visszaül az iskolapadba. Nadin hatosztályos gimnáziumba jár, a hetedik osztályt a sport miatt magántanulóként végezte el, de nagyon hiányzott neki a sulis közösség. Ami pedig a fiamat illeti, ő egy igazi életművész. Egyelőre nem érti, mi a jó az iskolában, de a barátok miatt nem bánja, hogy be kell járni” – nevetett Rajmund.

Megsínylették a távolságot

Bár hónapokkal ezelőtt véget ért az Exatlon Hungary vetélkedő, amelyben Rajmund is versenyzett, a családfő a mai napig nehéz szívvel emlékszik vissza arra az időre.

„Közel három hónapig forgattuk a műsort Dominikán, amit a családom is és én is nehezen éltünk meg. Sportolóként hihetetlenül motivált ez a fajta verseny, de ennyit még sosem voltam távol otthonról, és valószínűleg nem is leszek” – mondta az olimpiai bajnok.