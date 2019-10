Hungarica: villámháborús győzelem a sikerlistán

Második helyen nyitott az új Hungarica Blitzkrieg című albuma az eladási sikerlistán, ahol csak Ákos új lemeze előzte meg a zenekart.

Az új Hungarica-korong október 4-én jelent meg. A Blitzkrieg már a zenekar nyolcadik albuma, amin 12 tétel kapott helyet (továbbá bónuszdalként a tavalyi “Egyek vagyunk” Ossian-feldolgozáslemezen hallható Trianon).

A lemez különlegessége, hogy a banda egyre nagyobb lengyelországi rajongótábora kedvéért négy daluk is lengyel nyelven hallható.

Az eladási sikerlistán az album a címéhez illően szerepel – villámgyorsan pozíciót foglalt az élmezőnyben. Jelenleg az eladási mutatók szerint csak Ákos új albuma elűzi meg a Blitzkrieget.

A sikerhez az is hozzájárulhat, hogy a lemez egyik tételében – a Nem kapsz kulcsot című számban – az a Horváth Gabriella is visszatér a bandába, aki már 2008-ban is énekelt olyan kultikus dalokban, mint a „A SZABADSÁG betűi” „Büszkén és szabadon” vagy az „Adjon az Isten” !

A Hungarica 2006-ban készült legelső dala is rákerült az új lemez DVD-mellékletére, amit annak idején Nagy Feróval készítettek a zenekarral 1956 ötvenedik évfordulójára.

A produkció ráadásul nem akármilyen formát öltött, a dal koncertvideója nem más, mint

a Barba Negra Music Clubban rögzített “Mentes 50” születésnapi buli egyik olyan részlete, amely most, az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepe előtt különleges aktualitással bír – most is, s most különösen is emlékezni hív minket.

1956 hőseire – mindannyiunk dicsőségére.

Aki kíváncsi a Hungarica villámháborús hadviselésére a színpadon, az a közeljövőben több koncerten is megajándékozhatja magát ezzel az élménnyel.

