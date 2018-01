Ismét nyúltak egy dalt az Omegától

A hazai rock nagyágyúi újabb zenét szolgáltattak a tengerentúli szórakoztatóiparnak. Tudtukon kívül.

Az első eset már közismert: Kanye West 2013-ban, a New Slaves című dalában engedély nélkül felhasználta a Gyöngyhajú lányt. Nemrégiben egy másik Omega-nótát „vettek kölcsön” amerikai alkotók: egy hollywoodi sci-fi vígjátéksorozat, a Future Man főcímzenéje lett az Addig élj! című sláger angol változata úgy, ahogy Kóborék a hetvenes években felvették – írta meg a Bors.

A sorozat egyik producere és egyik rendezője a 40 éves szűz és még sok más vígjáték sztárja, Seth Rogen, főszereplője pedig az Éhezők viadalával világhírnevet szerzett Josh Hutcherson.

Az Omega együttes tagjai vegyes érzelmekkel fogadták a hírt.

A nyáron hívták fel a figyelmemet, egy rajongó szólt, hogy az Omega dala az egyik legmenőbb amerikai sorozat főcímzenéjében hallható

– mondta a Borsnak Kóbor János. – Na­gyon meglepődtem, bár a Gyöngyhajú lány korábbi esete után már nem is annyira. Letöltöttem a film előzetesét, és tényleg az Addig élj! azaz, a Live as long as ment alatta. A Volt egyszer egy Vadkelet koncert és turné miatt azonban csak most tudunk ezzel foglalkozni.

– Egy Amerikában élő zenei szakembert kértünk fel, derítse ki a részleteket. Igazából nem tekintjük lopásnak, inkább büszkék vagyunk, hogy sikeresek a dalaink külföldön. Most még inkább aktuális lesz egy amerikai turné. Régóta hívnak minket, de eddig nem vállaltuk. Most már igen – jegyezte meg Kóbor. – Az Omegának négy lemeze jelent meg egyébként angolul, így előfordulhat ilyesmi. A legutóbbi, a Volt egyszer egy Vadkelet is, egy dal kivételével angolul szól. De ilyen esetben mindig tájékoztatni kell a szerzőket.

Íme az eredeti dal:

Így pedig a sorozatban hallható:

Sok különbséget nem találhattak.

